Linda Evangelista torna in copertina su British Vogue

Linda Evangelista di nuovo sulla cover di Vogue, dopo l'intervento di criolisi che l'ha sfigurata in volto. La modella sarà sull'edizione britannica della popolare rivista di moda, nel numero di settembre, dopo che per cinque anni era scomparsa dai riflettori in seguito a un trattamento estetico che le ha causato protuberanze su collo, braccia e gambe.

STANCA DI NASCONDERSI

Evangelista ne aveva parlato per la prima volta a febbraio, in un'intervista rilasciata a People, dicendo che era stufa di nascondersi. Alcuni scatti del servizio sono stati condivisi sulla pagina Instagram della rivista, insieme a un video che potete vedere embeddato in fondo a questo articolo. Ma la modella spiega nell'intervista: "Quelli non sono la mia mascella e il mio collo nella vita reale".