Linda Evangelista oggi, il ritorno sulla cover di People

L'ex top model, che cinque mesi fa aveva denunciato il fatto di essere rimasta sfigurata a causa di un trattamento estetico di criolipolisi andato male, ha deciso di farsi vedere da tutti quanti. Ha accettato di essere immortalata sulla copertina del celebre magazine statunitense, concedendogli in esclusiva le sue foto e il racconto di quello che lei definisce come un "incubo". Spera di essere d'aiuto a chi, come lei, si trova in una situazione simile

Linda Evangelista ha deciso di smettere di nascondersi, tornando a farsi vedere in maniera a dir poco plateale: l'ex top model che era sparita dalla circolazione e che alcuni mesi fa aveva spiegato il motivo di quella scomparsa, rivelando di essere rimasta sfigurata a causa di un trattamento estetico di criolipolisi andato male, ha accettato di mostrarsi sulla copertina di People.



Dopo cinque anni in cui è stata completamente assente dalla vita pubblica, dai red carpet e anche dall’avvistamento di qualsiasi paparazzo (che cercava di evitare sistematicamente, aiutata anche dal fatto che molti non la riconoscevano per strada), Linda Evangelista ora ha scelto di dare un messaggio forte e chiaro a tutte le donne e a tutti gli uomini, a tutte le persone di qualunque genere, sesso o fluidità di genere: non nascondetevi anche se qualcosa di voi non dovesse piacervi o non dovesse più piacervi. Nascondersi non è mai la soluzione, anzi: nascondersi è l'origine di qualunque problema.



Dopo un quinquennio in cui l'ex modella era sparita, adesso è tornata per raccontare quello che ha definito senza mezzi termini come un vero e proprio "incubo".

La potenza di questo suo gesto e del messaggio che esce dalla potente copertina di People così come dalle sue parole, altrettanto potenti, dell'intervista in cui si confessa è un messaggio di solidarietà che arriva alle orecchie e ai cuori di tutte le persone che condividono lo stesso enorme disagio di Linda Evangelista.

Uno dei motivi per cui ha scelto di venire fuori dall'ombra e ritornare sotto i riflettori è proprio quello dell'aiuto che il suo gesto potrebbe portare ad altri, a coloro che come lei hanno affrontato, stanno affrontando o dovranno in futuro affrontare situazioni come la sua. "Non mi riconosco più fisicamente, ma non mi riconosco più nemmeno come persona. Lei è come se fosse scomparsa”. Con quel lei, si riferisce a Linda Evangelista. Ma quel lei è lo stesso lei o lui che sono scomparsi per chi si guarda allo specchio e non riconosce più la propria immagine dopo interventi di chirurgia estetica, dopo essere stati sfigurati con l'acido, a causa di cicatrici, a seguito di ustioni gravi e anche per colpa di un'acne profonda e persistente.