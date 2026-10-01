X Factor 2026, tra standing ovation e il primo X Pass. FOTO

3/24 Foto di Virginia Bettoja

A XF Davide De Luca voleva portare la musica R’n’B e funky italiana. Alle Audition aveva scelto il brano Virtual Insanity di Jamiroquai, ma non aveva convinto Paola Iezzi. Ai Bootcamp ha portato l'inedito Amsterdam, scritto tre mesi prima di trasferirsi in Olanda. I giudici non hanno raggiunto l’unanimità: Irama, Paola Iezzi e Jake La Furia hanno votato no, mentre Francesco Gabbani ha votato sì. “Mi dispiace che una cifra del genere non abbia la possibilità di continuare”, ha detto il giudice. Dopo un confronto, la situazione non è cambiata.

Audizioni X Factor 2026, Camilla Guerini canta Black Friday di Tom Odell. VIDEO