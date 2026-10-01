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X Factor 2026, tra standing ovation e il primo X Pass. FOTO

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Foto di Virginia Bettoja

I giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani hanno indossato il ribbon rosa per ricordare che ottobre è il Mese Internazionale per la Prevenzione dei Tumori del Seno. Anche quest’anno X Factor è infatti al fianco di Komen Italia per ricordare l’importanza della tutela della salute femminile. Francesco Gabbani ha giocato il primo X Pass dell'edizione 2026, che ha assegnato a Giacomo Calò. XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW

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