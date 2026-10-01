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Andrea Perroni porta in Quasi Vera la sua esperienza maturata tra comicità, televisione, radio e cinema. La sua prima apparizione televisiva risale al 2003, a Domenica in, dove si è fatto conoscere come imitatore, mentre nel 2005 è entrato nel cast di Colorado Cafè Live. Ha poi partecipato a programmi come Guida al campionato, Base Luna e Zelig, sviluppando un repertorio fondato soprattutto sull'imitazione e sulla comicità. È anche musicista e interprete teatrale, attività che ha affiancato al lavoro televisivo e cinematografico.

Fausto Brizzi, i film più famosi del regista di Quasi Vera