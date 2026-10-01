Quasi vera, il cast del film con Rocío Muñoz Morales e Taylor Mega in uscita oggi in sala
Debutta oggi, 1° ottobre 2026, la nuova commedia firmata da Fausto Brizzi, con un cast che riunisce Frank Matano, Laura Chiatti, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Taylor Mega, Sergio Friscia, Francesco Sole e Federica Cifola. La storia segue Diego, un giovane aspirante attore alle prese con una carriera che fatica a decollare, che sfrutterà le sue conoscenze informatiche e le potenzialità dell'IA per dare vita a un'influencer virtuale. Scopriamo chi sono gli interpreti principali
A cura di Camilla Sernagiotto