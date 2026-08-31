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Frank Matano è diventato papà, è nato Marcello

Spettacolo
Foto da Instagram @frankmatano

Frank Matano è diventato papà per la prima volta: il figlio, Marcello, è nato quattro giorni prima dell’annuncio condiviso dal comico sui social. Una foto lo mostra con il neonato tra le braccia, accompagnata da una dedica

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Frank Matano è diventato papà per la prima volta: il figlio, Marcello, è nato quattro giorni prima dell’annuncio condiviso dal comico sui social. Una foto lo mostra con il neonato tra le braccia, accompagnata da una dedica affettuosa alla compagna Ylenia Azzurretti e da una battuta che mantiene intatto il suo consueto tono ironico: "(...) Marcello ha solo quattro giorni ma si comporta già come se ne avesse otto". La coppia ha scelto di vivere i primi giorni dopo la nascita lontano dai riflettori, rendendo pubblica la notizia solo successivamente.

Una coppia lontana dai riflettori

Matano e Azzurretti sono legati dal 2020 e hanno sempre mantenuto una certa riservatezza sulla loro relazione. Si sono conosciuti attraverso amici comuni durante il periodo del Covid e, nonostante entrambi lavorino nel mondo dello spettacolo, hanno preferito condividere soltanto sporadicamente momenti della loro vita privata. Azzurretti, regista, documentarista e sceneggiatrice originaria di Caserta, ha lavorato a diversi progetti audiovisivi e ha collaborato anche con i The Jackal. Con la nascita di Marcello, la coppia apre ora un nuovo capitolo della propria storia, scegliendo ancora una volta di raccontarlo con discrezione e senza trasformare la vita familiare in uno spettacolo.

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