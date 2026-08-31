Stefano Accorsi e Bianca Vitali genitori per la terza volta, è nato il figlio DavideSpettacolo
L'attore bolognese è diventato papà per la quinta volta: è nato Davide, il terzo figlio avuto con la moglie Bianca Vitali. La coppia aveva già avuto Lorenzo, nel 2017, e Alberto, nel 2020. Accorsi è inoltre padre di Orlando e Athena, nati dalla relazione con Laetitia Casta
Stefano Accorsi è diventato papà per la quinta volta: è nato Davide, terzogenito dell'attore bolognese e della moglie Bianca Vitali.
Accorsi ha annunciato la nascita del suo quinto figlio con una fotografia semplice e intima (che potete guardare in fondo a questo articolo). Nell’immagine si vede soltanto la piccola mano del neonato stretta intorno a un dito del papà, mentre sullo sfondo compare un cuore rosso ricamato sul lenzuolino. L’attore bolognese ha accompagnato lo scatto con una didascalia brevissima, rivelando il nome del bambino: Davide, seguito da un cuoricino blu.
Per Stefano Accorsi e Bianca Vitali è il terzo figlio insieme, dopo Lorenzo, nato nel 2017, e Alberto, arrivato nel 2020. La nascita di Davide arriva a meno di due mesi dall’annuncio della gravidanza, affidato anche in quel caso ai social.
L’annuncio della gravidanza
Era il 3 luglio quando Stefano Accorsi aveva comunicato pubblicamente l’arrivo del nuovo figlio con una fotografia insieme alla moglie. A quella immagine aveva affidato una frase diventata immediatamente un annuncio: "Anche se sembriamo in due, siamo in tre…".
Il post aveva raccolto migliaia di reazioni e numerosi messaggi di auguri da parte di amici e colleghi dello spettacolo, tra cui Luca Argentero, Carolina Crescentini, Miriam Leone, Vittoria Puccini, Elena Sofia Ricci e Laura Chiatti. Nei commenti erano comparsi anche diversi cuoricini blu lasciati da Saverio Ferragina, storico press agent dell’attore, alimentando l’ipotesi che il nuovo arrivato fosse un maschio.
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I figli con Laetitia Casta
Con Davide, Stefano Accorsi, 55 anni, raggiunge quota cinque figli. Dalla lunga relazione con l’attrice e modella francese Laetitia Casta sono nati Orlando, nel 2006, e Athena, nel 2009. Quest’ultima ha recentemente intrapreso un percorso nel mondo della moda, seguendo le orme della madre e debuttando in passerella.
Stefano Accorsi è legato a Bianca Vitali, figlia del giornalista Aldo Vitali, dal 2013. I due si sono sposati nel 2015 e sono diventati genitori di Lorenzo e Alberto, prima dell’arrivo di Davide.
Anche per annunciare la nascita del quinto figlio, Accorsi ha scelto di mantenere riservata la propria vita familiare. Nessuna fotografia del volto del neonato e nessun messaggio lungo: soltanto il dettaglio della sua mano stretta a quella del padre. Un'immagine essenziale (che vi mostriamo di seguito) per presentare al pubblico l'ultimo arrivato della famiglia Accorsi.
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Festeggia 51 anni uno degli attori italiani più amati, la cui carriera è iniziata quasi per caso dopo aver risposto a un annuncio su un giornale per un film di Pupi Avati. Da allora ha recitato in più di 40 film, costruendo solide collaborazioni con registi del calibro di Gabriele Muccino, Ferzan Ozpetek e Michele Placido. Negli ultimi anni tanti anche i successi in tv, a partire dal ruolo di Leonardo Notte nella trilogia di '1992', 1993' e '1994' al più recente giudice Vittorio Pagani di 'Vostro onore'