L'attore bolognese è diventato papà per la quinta volta: è nato Davide, il terzo figlio avuto con la moglie Bianca Vitali. La coppia aveva già avuto Lorenzo, nel 2017, e Alberto, nel 2020. Accorsi è inoltre padre di Orlando e Athena, nati dalla relazione con Laetitia Casta Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Stefano Accorsi è diventato papà per la quinta volta: è nato Davide, terzogenito dell'attore bolognese e della moglie Bianca Vitali. Accorsi ha annunciato la nascita del suo quinto figlio con una fotografia semplice e intima (che potete guardare in fondo a questo articolo). Nell’immagine si vede soltanto la piccola mano del neonato stretta intorno a un dito del papà, mentre sullo sfondo compare un cuore rosso ricamato sul lenzuolino. L’attore bolognese ha accompagnato lo scatto con una didascalia brevissima, rivelando il nome del bambino: Davide, seguito da un cuoricino blu. Per Stefano Accorsi e Bianca Vitali è il terzo figlio insieme, dopo Lorenzo, nato nel 2017, e Alberto, arrivato nel 2020. La nascita di Davide arriva a meno di due mesi dall’annuncio della gravidanza, affidato anche in quel caso ai social.

L’annuncio della gravidanza Era il 3 luglio quando Stefano Accorsi aveva comunicato pubblicamente l’arrivo del nuovo figlio con una fotografia insieme alla moglie. A quella immagine aveva affidato una frase diventata immediatamente un annuncio: "Anche se sembriamo in due, siamo in tre…". Il post aveva raccolto migliaia di reazioni e numerosi messaggi di auguri da parte di amici e colleghi dello spettacolo, tra cui Luca Argentero, Carolina Crescentini, Miriam Leone, Vittoria Puccini, Elena Sofia Ricci e Laura Chiatti. Nei commenti erano comparsi anche diversi cuoricini blu lasciati da Saverio Ferragina, storico press agent dell’attore, alimentando l’ipotesi che il nuovo arrivato fosse un maschio. Approfondimento Bianca Vitali é incinta, Stefano Accorsi in attesa del quinto figlio