L'attore, 55 anni, è già padre di quattro figli: due avuti dalla relazione con Laetitia Casta e altri due nati dal matrimonio con la modella Bianca Vitali. Il post condiviso sui social ha raccolto migliaia di reazioni, tra cui i commenti e i like di numerosi colleghi del mondo dello spettacolo, da Luca Argentero a Miriam Leone

Stefano Accorsi e Bianca Vitali aspettano il loro terzo figlio insieme. A dare la notizia è stato lo stesso attore con un post pubblicato su Instagram, accompagnato da una foto di coppia e da una frase che ha subito conquistato i fan: "Anche se sembriamo in due, siamo in tre", seguita da un cuore. Un annuncio semplice ma carico di emozione, che ha raccolto in poche ore migliaia di like e messaggi di auguri. Tra i primi a congratularsi anche numerosi colleghi del mondo dello spettacolo, tra cui Luca Argentero, Carolina Crescentini, Miriam Leone, Vittoria Puccini, Elena Sofia Ricci, Laura Chiatti, Giuseppe Pasotti e Francesca Barra, oltre all'Emilia-Romagna Film Commission.

un nuovo arrivo in famiglia

Per Accorsi, 55 anni, si tratta del quinto figlio. L'attore è già padre di Orlando e Athena, nati dalla relazione con l'attrice e modella francese Laetitia Casta, e di Lorenzo e Alberto, avuti con Bianca Vitali, sposata nel 2015 dopo essersi conosciuti sul set della serie 1992. Il bambino in arrivo sarà il terzo della coppia. Ancora una volta Accorsi ha scelto di condividere un momento così importante con grande discrezione, affidando ai social poche parole e uno scatto sorridente, sufficienti a trasmettere tutta la gioia per l'arrivo del nuovo membro della famiglia.