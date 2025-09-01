Mostra del cinema di Venezia 82, Rocio Munoz Morales sul red carpet

1/6 ©Getty

Un ritorno da protagonista. Rocío Muñoz Morales è tornata al Lido di Venezia con grazia e determinazione, ricevendo il Filming Italy Venice Award per il suo impegno teatrale, in particolare per gli spettacoli "Il cappotto di Janis" e "Contrazioni pericolose". Il teatro come rifugio e rinascita: "Il teatro mi ha consentito di vivere una realtà più bella di quella che stavo vivendo io."



