Rocio Munoz Morales, il dolce messaggio per la morte del padre

Una foto per annunciare al mondo la scomparsa del suo amato papà. Rocio Munoz Morales ha usato i social media, nello specifico Instagram, canale attraverso il quale comunica con oltre seicentomila utenti, per dare la notizia della morte di Manuel, suo padre, che si è spento il 24 giugno dopo una lunga malattia. La presentatrice, scrittrice e attrice televisiva, che ha assistito il genitore negli ultimi mesi fino alla fine, sta ricevendo in queste ore molti messaggi di cordoglio da parte dei fan e dei colleghi del mondo dello spettacolo.

Il post su Instagram per l'addio al padre Uno scatto essenziale, due mani intrecciate in un contesto che è evidentemente quello dell'ospedale dove stava ricevendo le cure, che racconta più di molte parole. Rocio Munoz Morales ha scelto di condividere con i suoi follower un momento intimo e toccante che oggi, a pochi giorni di distanza dalla morte del padre, esprime tutto il dolore di una figlia che ha perso il padre che amava.

“Por siempre en mi corazón papá. Descansa En Paz”, letteralmente, “Per sempre nel mio cuore, papà. Riposa in pace”. Queste le parole della didascalia che accompagna la foto scelta per Instagram. Nessun volto, solo due mani che si stringono, un'immagine straziante alla luce degli esiti della lotta alla malattia del padre della showgirl colpisce ancora più duramente i fan della trentacinquenne che ha usato lo spagnolo, la sua lingua madre, nel post più difficile di sempre.

I commenti sono tantissimi: i fan e i colleghi italiani della compagna di Bova si sono stretti al dolore dell'attrice ed amica. Tra questi, spiccano quello di Emma Marrone, anche lei orfana del padre da pochi mesi, ma anche quello di Cristina Marino, che ha detto addio a suo padre nella primavera del 2022. Da Elena Sofia Ricci ad Alberto Matano a Francesco Scognamiglio, in molti si stringono alla presentatrice spagnola e alla sua famiglia in queste ore difficili.

Le foto sui social per la festa del papà Manuel Munoz Morales era malato da diverso tempo, una condizione della quale Rocio aveva parlato senza entrare nei dettagli in un post pubblicato in occasione dell'ultima festa del papà. Lo scorso marzo la trentacinquenne aveva espresso le sue preoccupazioni per il genitore attraverso una foto scattata qualche mese prima, durante la Mostra del Cinema di Venezia 2022, evento del quale era stata madrina. Sotto a quell'istantanea la spagnola aveva scritto: “Da un mese stai, anzi stiamo (perché non sei solo) combattendo per la vita, lottando con tutte le tue/nostre forze. E posso solo dirti con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente… In realtà quello che sei sempre stato”.

Parole non incoraggianti ma comunque piene di speranza che oggi suonano molto dure. Nello stesso post, anche una foto con Raoul Bova, anche lui celebrato nel giorno della festa del papà.

