Emma Marrone, è morto il papà Rosario

Il papà di Emma Marrone, Rosario, aveva 66 anni ed è scomparso improvvisamente nella notte anche se non sono state rese note le cause. A dare la notizia è stata la pagina Facebook del comune di Aradeo, in provincia di Lecce, città d'origine della famiglia della cantante. Al momento non si conoscono le cause del decesso. Rosario lascia la moglie Maria e i due figli Emma e Francesco. "È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario – si legge nel comunicato - Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario. Il Sindaco Giovanni Mauro”. Tra i messaggi social apparsi sotto il post pubblicato da Emma Marrone, quello di Luciana Littizzetto (“Ti tengo stretta”). Non è mancato il commento dell'ex di Emma, Stefano De Martino che ha scritto “Vecchio lupo”. “Non ho parole sorella. Ti abbraccio fortissimo” il messaggio di Francesca Michielin. E poi ancora il messaggio di un altro ex compagno di Emma, Marco Bocci (“Un bacio grande Emma”), ma anche Elodie, Chiara Ferragni, Mara Maionchi, Alessandro Cattelan e tanti altri. I funerali sono in programma per il pomeriggio di lunedì 5 settembre, alle 17, nella chiesa madre di Aradeo.