Emma Marrone, il brano Ogni volta è così certificato disco d'oro

Nuova certificazione per Emma Marrone . L’artista , classe 1984 , ha conquistato un riconoscimento che è andato ad impreziosire ancora di più la carriera decennale che l’ha vista affermarsi come una delle protagoniste assolute della scena discografica italiana.

Emma Marrone, il nuovo disco d’oro della cantante

Nel mese di febbraio Emma Marrone ha gareggiato per la terza volta sul palco del Teatro Ariston, dopo il secondo posto nel 2011 con Arriverà in duetto con i Modà e la vittoria l’anno seguente con Non è l’inferno.

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo (FOTO) ha visto la cantante presentarsi con il brano Ogni volta è così, immediatamente apprezzato dal pubblico e dalla critica.