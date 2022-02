Emma, in uscita il vinile di "Ogni volta è così"

Emma Marrone, classe 1984, è reduce dal successo sul palco del Festival di Sanremo dove si è esibita con Ogni volta è così e con …Baby One More Time di Britney Spears in duetto con Francesca Michielin

Emma: "Sanremo per me è stato il maggese"

Il Festival di Sanremo 2022 ha visto il ritorno in gara di una delle artiste più popolari del panorama discografico italiano. La cantante ha conquistato pubblico e critica ottenendo anche il sesto posto nella classifica finale, grande successo per il duetto con Francesca Michielin sulle note di …Baby One More Time di Britney Spears (FOTO).