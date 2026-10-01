Billy Joel rassicura i fan dopo l’intervento al cervello: "Sto bene"

Il cantautore, pianista e compositore statunitense ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute durante una conversazione sul suo canale SiriusXM. Il musicista, 77 anni, ha raccontato di stare bene dopo l’intervento al cervello a cui si è sottoposto per alleviare alcuni sintomi legati all’idrocefalo normoteso, una patologia diagnosticata nel 2025. Ha parlato anche di problemi di equilibrio e di un lieve calo dell’udito

Billy Joel ha voluto rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni di salute dopo l’intervento al cervello a cui si è sottoposto nelle scorse settimane. Il musicista ne ha parlato durante una conversazione con alcuni ascoltatori sul suo canale SiriusXM, tornando sulla diagnosi di idrocefalo normoteso ricevuta nel 2025 e sull'operazione resa necessaria per alleviarne alcuni sintomi.

“Capisco che le persone siano preoccupate per me perché hanno letto che ho un disturbo cerebrale, ma sembra molto peggio di quanto sia in realtà”, ha detto Joel. “Sto bene. Il mio equilibrio non è dei migliori. Ho perso un po' dell'udito, ma potrebbe dipendere anche dalla mia età. Anche la vita nel rock and roll e i volumi elevati probabilmente non hanno aiutato. Ma sto bene. Non voglio che le persone si preoccupino per me. Sto bene e apprezzo la vostra telefonata”.