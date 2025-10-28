Billy Joel, il trailer del documentario HBO su Sky

Diviso in due parti, è diretto dalle registe premiate agli Emmy® Susan Lacy e Jessica Levin e racconta la storia del mito del rock e vincitore di sei Grammy®. In esclusiva su Sky Arte il 29 ottobre e il 5 novembre. In streaming solo su NOW e disponibile anche on demand

Il documentario Billy Joel è un esteso ritratto di Billy Joel, il musicista di Long Island, vincitore per sei volte dei GRAMMY® e membro della Rock & Roll Hall of Fame. Con un accesso senza precedenti, performance inedite, video e fotografie personali e profonde interviste, il documentario esplora la vita e il lavoro del cantautore la cui musica non solo è sopravvissuta, ma ha anche sorvolato le generazioni.

Documentario in due parti

Il documentario in due parti, disponibile in esclusiva su Sky Arte con il primo episodio dal 29 ottobre e con il secondo dal 5 novembre e in streaming solo su NOW, è costruito attorno a una lunga e profonda intervista a Joel, in cui l’artista ripercorre i momenti chiave che hanno definito il suo personaggio, insieme agli eventi e alle muse che hanno ispirato la sua musica per oltre sei decenni.

Esplorando territori nuovi e rivelatori, e arricchito da video dinamici e clip di performance tratte dalla sua vasta produzione musicale, molte delle quali inedite, il film offre uno sguardo profondo sul suo processo creativo, raccontando i suoi successi monumentali e immergendosi nelle complessità più intime della sua vita.

Dall’infanzia a Long Island, segnata dall’assenza del padre, alle prime esperienze con le band, alle donne che ha amato, ai colleghi e collaboratori che lo hanno sostenuto o tradito, la carriera di Joel come cantautore riflette una ricca e complessa autobiografia. Condividendo le storie dietro brani iconici come Just the Way You Are, un’ode al suo primo amore, e Uptown Girl, celebre dedica alla sua seconda moglie Christie Brinkley, il documentario sottolinea la profonda simbiosi tra la sua vita e la sua arte, rivelando la musica che ha trasformato la sua carriera, scolpito la sua eredità e, in definitiva, salvato la sua vita.

Le interviste presenti nel documentario

Nel film, oltre all’intervista con Joel, sono presenti interventi di personaggi che hanno avuto un ruolo influente nella sua vita e nella sua carriera, tra cui l'amico ed ex collaboratore Jon Small, l'ex moglie ed ex manager Elizabeth Weber, le ex mogli Christie Brinkley e Katie Lee, la figlia Alexa Ray Joel, la moglie Alexis Roderick Joel, i membri della sua band e musicisti suoi contemporanei come Bruce Springsteen, Sting, John Mellencamp, Nas, Pink, Garth Brooks, Paul McCartney e altri ancora. Billy Joel è un HBO Documentary Films una produzione Pentimento e Playtone – Hazy Mills. Diretto e prodotto da Susan Lacy e Jessica Levin il documentario ha per executive producer Tom Hanks, Gary Goetzman, Todd Milliner, Sean Hayes e Steve Cohen; come produttrice Emma Pildes; come editor Kris Liem, James Pilott e Steven Ross. Per HBO: tra gli executive producer si annoverano anche Nancy Abraham, Lisa Heller e Sara Rodriguez.