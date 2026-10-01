The Boys of Dungeon Lane , uscirà in edizione speciale il 7 ottobre , con quattro brani aggiuntivi tra cui una nuova versione di “Home To Us”, il suo celebre duetto con Ringo Starr. L’annuncio dell’edizione speciale arriva in un momento storico per The Boys of Dungeon Lane . Pubblicato nel maggio 2026, il primo album solista di Paul dopo oltre cinque anni ha conquistato la vetta delle classifiche mondiali, debuttando nella Top 5 in più di una dozzina di Paesi. Inoltre, è stato il 24° album di Paul ad andare al primo posto nelle classifiche britanniche nel corso della sua straordinaria carriera come artista solista, con i Wings e come membro dei Beatles.

L’album ha ricevuto ampi consensi dalla critica internazionale e, a luglio, è stato inserito tra i 12 Album finalisti per il Mercury Prize 2026. Questo riconoscimento segna la prima nomination in assoluto di Paul McCartney al Mercury Prize e vede “The Boys of Dungeon Lane” accostato ad alcuni degli artisti e degli album più entusiasmanti e acclamati dell’anno.

La Special Edition

La prossima Special Edition regalerà ai fan altre quattro registrazioni dal mondo di “The Boys of Dungeon Lane”, tra cui una nuova versione di “Home To Us”, che riunisce ancora una volta Paul e Ringo Starr. Il brano è già uno dei momenti più toccanti dell’album, con i due Beatles ancora in vita che si scambiano versi che racchiudono il peso della loro straordinaria storia comune, pur rimanendo profondamente personali e contemporanei. Il nuovo “flip mix” prevede lo scambio delle parti originali dei due artisti all’interno del brano. Oltre alla nuova versione di “Home To Us”, l’edizione speciale conterrà tre brani inediti, intitolati “City Fox”, “One Night Stand” e “Chelsea Boots”, offrendo ai fan l’opportunità di scoprire altri brani creati durante le sessioni di registrazione. L’edizione fisica di “The Boys of Dungeon Lane (Special Edition)” presenterà una splendida copertina realizzata a partire da un collage serigrafato di Kate Gibb, che utilizza oltre 100 immagini provenienti dalla collezione personale di Paul. I formati fisici, tra cui un’edizione limitata in doppio LP in vinile marmorizzato arancione e blu con un’incisione zeotropica, sono disponibili in preordine QUI.

una raccolta rivelatrice di storie mai condivise

“The Boys of Dungeon Lane” non è solo il primo nuovo album solista di Paul McCartney in oltre cinque anni; è una raccolta rivelatrice di storie mai condivise prima, ricordi personali e alcune canzoni d'amore di nuova ispirazione, da una delle figure culturalmente più significative del nostro tempo. Rivolgendo lo sguardo verso l'interno, Paul rivisita gli anni formativi che hanno plasmato sia la sua vita, sia le fondamenta stesse della cultura popolare moderna. L'album è senza dubbio il suo più personale e introspettivo fino ad oggi, con storie inedite che trasportano l'ascoltatore indietro nel tempo, dove tutto è iniziato. Le nuove canzoni mostrano Paul in uno stato d'animo sincero, vulnerabile e riflessivo, mentre scrive con rara apertura della sua infanzia nella Liverpool del dopoguerra, della resilienza dei suoi genitori e delle prime avventure con George Harrison e John Lennon, molto prima che il mondo avesse mai sentito parlare della Beatlemania. “The Boys of Dungeon Lane” è la storia prima della Storia.

L’album prende il titolo da uno dei suoi brani più significativi, “Days We Left Behind”, una canzone essenziale e profondamente intima che coglie il nucleo emotivo del progetto. Dungeon Lane è un luogo che Paul vede ancora quando torna a casa, e funge da porta simbolica verso un mondo precedente alla fama: pomeriggi in riva al Mersey, con in mano un libro sul birdwatching, “bar fumosi e chitarre economiche” e sogni non ancora realizzati.

le parole di Paul McCartney

“Per me questa è davvero una canzone di ricordi. Il titolo dell’album, The Boys of Dungeon Lane, deriva da un verso di questo brano. Stavo proprio pensando a questo, ai giorni che mi sono lasciato alle spalle, e spesso mi chiedo se sto semplicemente scrivendo del passato, ma poi penso: come si può scrivere di qualcos’altro? Sono semplicemente tanti ricordi di Liverpool. C’è una parte a metà che parla di John e di Forthlin Road, la strada in cui vivevo. Dungeon Lane è lì vicino. Vivevo in un posto chiamato Speke, un quartiere piuttosto popolare. Non avevamo quasi nulla, ma non importava perché le persone erano fantastiche e non ti accorgevi di non avere molto.»

Sin dalla sua uscita, “The Boys of Dungeon Lane” ha continuato a entrare in sintonia con il pubblico in modo particolarmente personale. Paul ha organizzato personalmente una serie di eventi esclusivi di ascolto dell’album, offrendo ai fan l’opportunità di ascoltare l’album per intero e di vivere le storie, i ricordi e la musica che ne costituiscono il cuore in un’atmosfera intima.

È impossibile immaginare un mondo senza Paul McCartney, eppure “The Boys of Dungeon Lane” trasporta gli ascoltatori in un mondo che esisteva prima che tutto cambiasse, offrendo ricordi mai condivisi prima e rivelando, con straordinaria onestà, la storia umana che si cela dietro un’icona mondiale.

Ora, mentre l’album prosegue il suo straordinario percorso dal successo in cima alle classifiche al riconoscimento del Mercury Prize, la storia di “The Boys of Dungeon Lane” è destinata a continuare questo ottobre con altre quattro canzoni.

The Boys of Dungeon Lane Special Edition Tracklisting





1. As You Lie There

2. Lost Horizon

3. Days We Left Behind

4. Ripples in a Pond

5. Mountain Top

6. Down South

7. We Two

8. Come Inside

9. Never Know

10. Home to Us

11. Life Can Be Hard

12. First Star of the Night

13. Salesman Saint

14. Momma Gets By

15. City Fox

16. One Night Stand

17. Chelsea Boots

18. Home to Us - Flip Mix