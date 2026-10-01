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Oasis, bloccata un'asta dedicata a registrazioni degli anni ’90

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Il prossimo anno Noel e Liam Gallagher saranno protagonisti di una grande tournée internazionale in partenza il 21 maggio da Glasgow. Previsti appuntamenti anche in Italia con le date del 26, 29 e 30 luglio allo stadio Olimpico di Roma

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Come riportato dalla BBC, gli Oasis hanno bloccato l’asta di alcune registrazioni degli anni ’90. Ben Homer, Managing Director della casa d’aste, ha commentato: “Siamo molto dispiaciuti di non poter offrire questo importante archivio come previsto”.

oasis, bloccata l'asta

 

Stop all’asta delle registrazioni realizzate dai fratelli Gallagher negli anni ’90 e raccolte da Owain Richards, figlio del loro tecnico del suono dal primo album Definitely, Maybe al 2001. La BBC ha confermato l’azione legale intrapresa dagli Oasis per bloccare l’iniziativa della casa d’aste Littleton Auctions. Ben Homer, Managing Director della casa d’aste, ha commentato: “Littleton Auctions conferma che le registrazioni degli Oasis note come The Desk Tapes sono state ritirate dall'asta del 3 ottobre a seguito di procedimenti legali in corso”.

 

Homer ha aggiunto: “Siamo molto dispiaciuti di non poter offrire questo importante archivio come previsto”. Richards ha commentato: “È vero che gli Oasis hanno fatto causa a me e a mio padre per cercare di impedire la messa all'asta dei nastri realizzati da mio padre molti anni fa”. Al momento Noel e Liam Gallagher non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all’azione legale. Ben Homer ha concluso: “Il resto della vendita non subirà variazioni e si svolgerà regolarmente. Rispettiamo l'iter legale e non rilasceremo ulteriori commenti in merito in questa fase”.

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Il prossimo anno Noel e Liam Gallagher (FOTO) saranno protagonisti di una grande tournée internazionale in partenza il 21 maggio da Glasgow. Previsti appuntamenti live anche in Italia con le date del 26, 29 e 30 luglio allo stadio Olimpico di Roma. Tra i loro album più acclamati troviamo Be Here Now e (What's the Story) Morning Glory? Per quanto riguarda i brani, citiamo Supersonic, Wonderwall, Don’t Look Back in Anger, Champagne Supernova, Stand by Me, Sunday Morning Call, Stop Crying Your Heart Out e Let There Be Love.

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