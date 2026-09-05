A Venezia è il quarto giorno della Mostra del Cinema ma, soprattutto, è il giorno degli Oasis, atteso - anzi, attesissimo - dai fan del duo del rock britannico protagonista di una reunion che ha infiammato la scena musicale mondiale a partire dallo scorso anno. In Sala Grande, in serata, la proiezione del documentario- evento di Dylan Southern e Will Lovelace. Gli Oasis sfilano sul red carpet. Prima, però, salutano il pubblico all'arrivo al Lido e al photocall



A cura di Vittoria Romagnuolo