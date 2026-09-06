Parata di stelle oggi con Filming Italy Award, il premio collaterale organizzato in concomitanza con l'83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Al Lido riceveranno il riconoscimento, tra gli altri, Pilar Fogliati, Alessandro Preziosi, Alba Rohrwacher, Francesca Archibugi, Gabriele Muccino, Francesca Comencini, Giorgio Pasotti, ma anche artisti internazionali come Orlando Bloom, Irina Shayk, Malcom McRae, Clara McGregor, Alanah Bloor e Akinola Davies Jr..

Sul fronte dei film in Concorso, oggi previste tre pellicole: Ga-Neung-Han Sa-Rang (Possible Love) del sudcoreano Lee Chang-dong, che racconta l'incontro tra due coppie sposate, un lavoratore licenziato e sua moglie e una documentarista e suo marito, le cui vite si intrecciano durante la realizzazione di un film, facendo emergere differenze profonde e desideri inconfessati;The Echo Chamber dell'italiano Andrea Pallaoro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, una storia d'amore in cui i confini tra intimità, dipendenza, desiderio e controllo finiscono per confondersi, mentre i protagonisti non riescono né a lasciarsi né a liberarsi l'uno dell'altra; e Kvinde Ukendt (Woman Unknown) della danese May el-Toukhy, ambientato nel dopoguerra, dove Marie, una giovane domestica e bambinaia che sta per sposare il ricco vedovo per cui lavora, deve fare i conti con un segreto del passato: durante la Seconda Guerra Mondiale ha avuto una relazione con un soldato tedesco e ora rischia di perdere la nuova vita che si è costruita.