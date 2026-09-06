Mostra del Cinema di Venezia 2026, oggi attesi Luca Marinelli e Susan Sarandon. DIRETTA
In Concorso The Echo Chamber di Andrea Pallaoro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, Possible Love di Chang-dong Lee e Woman Unknown di May el-Toukhy. Fuori Concorso From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor di Wim Wenders, Life of Jorge Luis Borges di Llinás e Holy Wood Dust di Victor Kossakovsky. A Venezia Spotlight Hombre al Agua di Gael García Bernal e con Ricky Martin. A Giornate degli Autori Carla Lonzi, dentro e fuori dal mondo di Francesca Archibugi. Masterclass con Luc Besson
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Oggi, domenica 6 settembre 2026, si apre la quinta giornata dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (IL PROGRAMMA – IL RED CARPET DELLA QUARTA GIORNATA - TUTTI I FILM IN CONCORSO). Al Lido avvistati in mattinata Amanda Seyfried, Ricky Martin, Louis Garrel e Valeria Golino.
Tra i 21 film in Concorso c’è l’italiano The Echo Chamber (IL TRAILER) di Andrea Pallaoro, basato su una sceneggiatura di Bernardo Bertolucci e con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Una storia d’amore in cui i confini tra presenza e assenza, cura e dipendenza, desiderio e controllo si confondono fino a dissolversi.
Sempre in Concorso c’è anche il film Possible Lovedi Chang-dong Lee. Due coppie sposate, due mondi che si incontrano attraverso la macchina da presa: un lavoratore licenziato e sua moglie, una documentarista e suo marito.
Infine, ancora in Concorso, c’è il film Woman Unknown di May el-Toukhy. Marie sta per sposare Christian, il ricco vedovo per cui lavora come domestica e bambinaia. Per lei, il matrimonio significa diventare la signora della casa. Ma c’è un segreto che potrebbe mandare tutto in frantumi.
Fuori Concorso ci sono invece i film Non Fiction From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor di Wim Wenders, Life of Jorge Luis Borges di Mariano Llinás e Holy Wood Dust di Victor Kossakovsky.
In programma anche la Masterclass con Luc Besson.
Nella sezione Orizzonti ci sono i film The Difficult Bride di Rubaiyat Hossain e Oasis di Jannis Lenz.
Nella sezione Biennale College Cinema c’è il film Moonfish di Daniel Zvereff.
Nella sezione Venezia Spotlight c’è il film Hombre al Agua di Gael García Bernal e con Ricky Martin.
Nella sezione Venezia Classici ci sono i film La lunga notte del ’43 di Florestano Vancini e Cul-de-sac di Roman Polanski.
Nella sezione Giornate degli Autori ci sono i film Carla Lonzi, dentro e fuori dal mondo di Francesca Archibugi e Agata the Writer di Kuba Dorabialski e con Mia Wasikowska.
Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film Revolver di Paoli De Luca e London di Márcio Picoli e Victor Marco.
Applausi e standing ovation per il documentario sugli Oasis
Dieci minuti di applausi e una standing ovation nella serata di sabato 5 settembre al termine della prima del docufilm Oasis: Don't Look Back in Anger" alla 83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Presenti in sala anche Liam e Noel Gallagher che, quasi imbarazzati per una tale accoglienza, hanno preso per mano il direttore della mostra Alberto Barbera e hanno chiesto al pubblico di tributare a lui gli applausi. Poche ore prima, il red carpet si era infiammato al passaggio dei due artisti britannici, e si era trasformato in una sorta di concerto collettivo dove diverse migliaia di persone hanno intonato in coro alcune delle canzoni più celebri del duo.
Liam e Noel Gallagher alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTOVai al contenuto
Oase (Oasis), la photocall del film in gara a Orizzonti
Il cast del film in gara a Orizzonti Oase (Oasis) e il regista Jannis Lenz hanno posato per la photocall.
Quando il video di uno studente che minaccia i compagni diventa virale, a scuola si innesca una spirale di violenza sempre più incontrollabile. Schiacciati dalla pressione di insegnanti e genitori, tre ragazzi emarginati si rifugiano in un bosco poco distante. Qui il gioco si trasforma in un rigido rituale e il dolore diventa una via di fuga, finché vecchie ferite riaffiorano e i confini che li separano si ridisegnano.
Al Lido arriva Pallaoro e Filming Italy Award
Parata di stelle oggi con Filming Italy Award, il premio collaterale organizzato in concomitanza con l'83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Al Lido riceveranno il riconoscimento, tra gli altri, Pilar Fogliati, Alessandro Preziosi, Alba Rohrwacher, Francesca Archibugi, Gabriele Muccino, Francesca Comencini, Giorgio Pasotti, ma anche artisti internazionali come Orlando Bloom, Irina Shayk, Malcom McRae, Clara McGregor, Alanah Bloor e Akinola Davies Jr..
Sul fronte dei film in Concorso, oggi previste tre pellicole: Ga-Neung-Han Sa-Rang (Possible Love) del sudcoreano Lee Chang-dong, che racconta l'incontro tra due coppie sposate, un lavoratore licenziato e sua moglie e una documentarista e suo marito, le cui vite si intrecciano durante la realizzazione di un film, facendo emergere differenze profonde e desideri inconfessati;The Echo Chamber dell'italiano Andrea Pallaoro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, una storia d'amore in cui i confini tra intimità, dipendenza, desiderio e controllo finiscono per confondersi, mentre i protagonisti non riescono né a lasciarsi né a liberarsi l'uno dell'altra; e Kvinde Ukendt (Woman Unknown) della danese May el-Toukhy, ambientato nel dopoguerra, dove Marie, una giovane domestica e bambinaia che sta per sposare il ricco vedovo per cui lavora, deve fare i conti con un segreto del passato: durante la Seconda Guerra Mondiale ha avuto una relazione con un soldato tedesco e ora rischia di perdere la nuova vita che si è costruita.
Ricky Martin, oggi protagonista del film di Gael García Bernal
Nella sezione Venezia Spotlight oggi sarà presentato il film Hombre al Agua di Gael García Bernal e con Ricky Martin. Il cantante e attore portoricano è appena arrivato al Lido, e ha rivolto ai fan accoglienti sorrisi.
Louis Garrel dopo il bagno di folla di Succederà questa notte
Jeans, t-shirt bianca e giacca blu, Louis Garrel passeggia per le vie del Lido dopo aver partecipato ieri sera al red carpet del film in Concorso Succederà questa notte di Nanni Moretti, dove recita al fianco di Jasmine Trinca.
Suzanne Lindon e Kim Gordon a Venezia
Sono arrivate al Lido anche Suzanne Lindon e Kim Gordon, protagoniste del film delle Giornate degli Autori Avec Kim di Claire Denis.
In un garage dalle pareti scure, illuminato da un neon bianco, una giovane donna con capelli scuri, tuta da meccanico e sporca di grasso, sta riparando un’automobile, un modello imponente degli anni Ottanta. La musica pervade l’intero spazio, accompagnando i movimenti precisi della meccanica. Fuori è giorno; la porta del garage si apre e l’auto si immette con cautela in una strada di Parigi. Al volante, la giovane meccanica è diversa: il suo completo di pelle la trasforma in una sirena della città. Il suo viaggio prosegue. Una via, poi un’altra. La musica la accompagna.
The Difficult Bride, la photocall
Oggi per Orizzonti c'è il film The Difficult Bride di Rubaiyat Hossain.
A Dacca, Zaineen si prepara al matrimonio, attenendosi ai rituali di bellezza e alle aspettative della famiglia. Ma il suo corpo comincia a reagire in modi imprevedibili. Tra rimedi casalinghi, pressioni sociali e visioni inquietanti, i preparativi per le nozze si trasformano in un percorso sempre più fisico e perturbante, in cui Zaineen si trova a confrontarsi con ciò che gli altri hanno deciso per lei.
Amanda Seyfried in barca a Venezia
Al Lido non mancano neppure i saluti di Amanda Seyfried, protagonista del film Discipline di Mona Fastvold alle Giornate degli Autori.
Un austero collegio del Nord Italia. La foschia dell’alba. L’edificio pare disabitato, chiuso e freddo. Si distinguono due figure sveglie nello stesso letto: la prima è una bambola a grandezza naturale, l’altra il suo burattinaio dal volto coperto da una maschera bianca. Nel dormitorio, vi sono altre coppie identiche. Iniziano la giornata vestendosi. È la routine quotidiana che richiede disciplina. La macchina da presa segue l’Abito Principale, durante il tempo del gioco, la minestra a pranzo, l’ispezione della Direttrice, culminando in una scena estatica di rottura, estasi e trasformazione liberatoria. Nasce una ragazza.
The Echo Chamber, il film con Luca Marinelli in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia
Il film in Concorso The Echo Chamber di Andrea Pallaoro e con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon racconta una storia d’amore in cui i confini tra presenza e assenza, cura e dipendenza, desiderio e controllo si confondono fino a dissolversi.
Leo e Anne si inseguono, si sfiorano, si perdono, si cercano. Non riescono a lasciarsi né a liberarsi. Tra le stanze risuona la voce di Ava che attraversa il tempo e lascia affiorare ciò che resiste, o che non può più essere trattenuto.
The Echo Chamber, il film con Luca Marinelli in concorso a VeneziaVai al contenuto
Valeria Golino, il primo avvistamento di giornata
La giornata di oggi si apre con il primo avvistamento tra le star. È l'attrice Valeria Golino, protagonista del film Fuori Concorso Nessun dolore di Gianni Amelio e della pellicola Venezia Spotlight Serpenti di Roberto De Paolis Maino.
La Masterclass con Luc Besson
Oggi, alle ore 16, in programma anche la Masterclass con il regista francese Luc Besson, che a Venezia 83 è anche sceneggiatore del film Fuori Concorso Father Joe di Barthélémy Grossmann.
Gli altri film
Nella sezione Orizzonti ci sono i film The Difficult Bride di Rubaiyat Hossain e Oasis di Jannis Lenz.
Nella sezione Biennale College Cinema c’è il film Moonfish di Daniel Zvereff.
Nella sezione Venezia Classici ci sono i film La lunga notte del ’43 di Florestano Vancini e Cul-de-sac di Roman Polanski.
Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film Revolver di Paoli De Luca e London di Márcio Picoli e Victor Marco.
Giornate degli Autori, Francesca Archibugi e Mia Wasikowska
Nella sezione Giornate degli Autori ci sono i film Carla Lonzi, dentro e fuori dal mondo di Francesca Archibugi e Agata the Writer di Kuba Dorabialski e con Mia Wasikowska.
Nel primo, accanto alla figura pubblica di Carla Lonzi, considerata così intransigente, c’è da raccontare anche la figura privata, affascinante e contraddittoria. La dolcezza e la fragilità esistenziale, la dipendenza dal compagno, cioè dall’uomo, il suo legame complesso con la maternità, il doloroso rapporto con le altre donne, nello sbudellamento collettivo che è stata la pratica dell’autocoscienza.
Nel secondo, Agata parte da Sydney per recarsi a Sarajevo. Ha intenzione di scrivere un romanzo sulla guerra. Quando si tratta di raccogliere informazioni e testimonianze, però, le persone del posto le contestano il progetto. Non sa più che fare. Nel frattempo, misteriosamente, alcune opere d’arte provocatorie e oscene iniziano a scomparire.
Giornate degli Autori 2026: il programma dell’edizione che non mollaVai al contenuto
Venezia Spotlight, Hombre al Agua di Gael García Bernal e con Ricky Martin
Nella sezione Venezia Spotlight c’è il film Hombre al Agua di Gael García Bernal e con Ricky Martin.
Camilo, giovane bagnino cubano, salva dall’annegamento Abel, un facoltoso uomo d’affari messicano. Per ricompensarlo, Abel lo invita in Messico, dove Camilo sposa Juana, sua figlia, e con lei mette su famiglia. Ma presto scopre che questa nuova vita fa parte di un piano machiavellico di manipolazione e controllo orchestrato da Abel. Mentre il suo mondo crolla, dovrà risolvere l’intrigo e riprendere il controllo del proprio destino. Riuscirà a liberarsi o resterà intrappolato in questo gioco di potere?
Fuori Concorso, Holy Wood Dust di Victor Kossakovsky
La sezione Fuori Concorso ospita anche il film Non Fiction Holy Wood Dust di Victor Kossakovsky.
Il regista Victor Kossakovsky e il botanico Stefano Mancuso ci conducono in un viaggio inedito nella vita degli alberi. Che cosa accade a un ceppo nell’istante successivo all’abbattimento di un albero?
Fuori Concorso Life of Jorge Luis Borges di Mariano Llinás
Sempre Fuori Concorso c'è il film Non Fiction Life of Jorge Luis Borges di Mariano Llinás.
Una biografia di Jorge Luis Borges costruita a partire da un’approfondita ricognizione delle carte che ha lasciato, dei libri che ha letto e dei luoghi che ha attraversato. Un tentativo di decifrare una vita singolare: quella di un uomo che ha vissuto come un guerriero clandestino, la cui causa era la letteratura, concepita al tempo stesso come un regno e un paesaggio.
Fuori Concorso, From Inside Out - The Architecture of Peter Zumthor di Wim Wenders
Fuori Concorso c'è invece il film Non Fiction From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor di Wim Wenders.
Wim Wenders esplora l’opera e la filosofia dell’architetto svizzero Peter Zumthor, premio Pritzker, in un documentario immersivo dedicato al profondo legame tra le persone e i luoghi che visitano, in cui lavorano o abitano.
Wim Wenders compie 80 anni, 5 curiosità sul registaVai al contenuto
Concorso, Woman Unknown di May el-Toukhy
Infine, ancora in Concorso, c’è il film Woman Unknown di May el-Toukhy.
Marie sta per sposare Christian, il ricco vedovo per cui lavora come domestica e bambinaia. Per lei, il matrimonio significa diventare la signora della casa. Ma c’è un segreto che potrebbe mandare tutto in frantumi.
Concorso, Possible Love di Chang-dong Lee
Sempre in Concorso c’è anche il film Possible Love di Chang-dong Lee.
Due coppie sposate, due mondi che si incontrano attraverso la macchina da presa: un lavoratore licenziato e sua moglie, una documentarista e suo marito.
Mostra del Cinema di Venezia 2026, tutti i film in concorsoVai al contenuto
Concorso, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro
Tra i 21 film in Concorso c’è l’italiano The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, basato su una sceneggiatura di Bernardo Bertolucci e con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon.
Una storia d’amore in cui i confini tra presenza e assenza, cura e dipendenza, desiderio e controllo si confondono fino a dissolversi.
Mostra del Cinema di Venezia 2026, al via la quinta giornata
Oggi, domenica 6 settembre 2026, si apre la quinta giornata dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.
©Getty
Red carpet Mostra Cinema di Venezia, le pagelle dei look delle star
La quarta giornata della kermesse cinematografica è una delle più ricche di ospiti, nazionali e internazionali. Gli appassionati di cinema incontrano per primo Robert Pattinson, protagonista di 'Primetime', in Concorso, poi i protagonisti della nuova pellicola di Nanni Moretti. Molte le coppie sotto i riflettori, da Beckham e Peltz a Scamarcio e Porcaroli. Serata strepitosa con le note dei fratelli Gallagher, entrambi in nero per l'occasione A cura di Vittoria Romagnuolo