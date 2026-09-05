Primetime a Venezia 83, Robert Pattinson e la gogna TV di Chris Hansen

Facciamo un salto all’indietro.

2006.

Siamo alla vigilia dell’iPhone, nel crepuscolo di quella «televisione d’appuntamento» in cui milioni di spettatori vedevano ancora la stessa cosa nello stesso momento.

Su Dateline NBC impazza To Catch a Predator. Alcune «esche» adulte entrano in chat fingendosi minorenni e interagiscono con uomini intenzionati a incontrarli; quando questi arrivano nella casa preparata per l’operazione, trovano telecamere nascoste e, soprattutto, il sorriso affabile e metodico di Hansen.

Il rito è sempre identico.

Ripetibile.

Quasi liturgico.

L’uomo entra nella casa-trappola e il conduttore materializza la frase destinata a diventare meme:

«Why don’t you have a seat right over there?».

Perché non ti siedi proprio lì?

E ciò che nasce come giornalismo d’inchiesta diventa poco alla volta patibolo catodico.

Una piazza del paese traslocata nel salotto di casa.

Solo che al posto della forca c’è l’Auditel.

Il pubblico assiste all’esecuzione senza sporcarsi le mani e, soprattutto, senza cambiare canale.

Perché persino quando l’argomento è uno dei più seri e terribili immaginabili, la televisione resta sottoposta alla propria legge più antica: qualcuno deve guardarla.

Nel film aleggia persino il sogno di diventare più grandi di Lost.

Il male, insomma, deve fare share.

Non a caso Oppenheim ha raccontato a Venezia di aver conosciuto inizialmente To Catch a Predator attraverso meme e parodie. E lo stesso Pattinson ha riflettuto su quanto le formule apparentemente innocue ripetute da Hansen siano finite per trasformarsi in tormentoni.

Forse il peccato originale della televisione è proprio questo.

Prima o poi tutto diventa format.

Anche l’orrore.