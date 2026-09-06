The Echo Chamber, il film con Luca Marinelli in concorso a Venezia

The Echo Chamber, il film con Luca Marinelli in concorso alla Mostra del Cinema di VeneziaCinema
Introduzione
È in concorso alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (SEGUI LA DIRETTA) The Echo Chamber, il nuovo film di Andrea Pallaoro, regista che costruisce il racconto intorno alle zone più fragili e ambigue dei rapporti umani. Al centro dell’opera c’è una storia d’amore nella quale il desiderio di vicinanza convive costantemente con la paura della perdita e con l’impossibilità di liberarsi davvero dell’altro. Il rapporto tra i protagonisti si sviluppa infatti in una terra di confine dove sentimenti apparentemente positivi come l’affetto e la cura possono assumere progressivamente forme più inquietanti, fino a confondersi con la dipendenza, l’ossessione e il controllo.
L’intimità non viene quindi presentata soltanto come uno spazio di protezione, ma anche come un luogo nel quale possono nascere dinamiche di possesso e sofferenza. Prodotto tra Italia e Belgio, il film ha una durata di 123 minuti ed è recitato in inglese e italiano. Nel cast figurano Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, chiamati a dare corpo a una vicenda nella quale memoria, desiderio e solitudine continuano a intrecciarsi. La storia segue in particolare Leo e Anne, due persone che sembrano incapaci sia di stare insieme senza ferirsi sia di interrompere definitivamente il proprio legame. Attraverso i loro continui avvicinamenti e allontanamenti, Pallaoro indaga così il modo in cui una relazione può diventare contemporaneamente rifugio e prigione, mentre le tracce lasciate da chi abbiamo amato continuano a condizionare il presente.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film The Echo Chamber, dalla trama al cast. Nel frattempo potete guardare il trailer della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Al centro del film The Echo Chamber ci sono Leo e Anne, due persone incapaci di separarsi davvero, ma altrettanto incapaci di trovare una forma di libertà all'interno della loro relazione. Si cercano e si allontanano, si perdono e tornano l'uno verso l'altra, intrappolati in un rapporto nel quale il desiderio di intimità convive con la paura di lasciarsi andare.
A complicare e attraversare questa relazione è la voce di Ava, che risuona negli spazi della storia e attraverso il tempo, facendo emergere ciò che continua a vivere nei personaggi e ciò che, invece, non può più essere trattenuto. Il rapporto tra Leo e Anne diventa così il centro di un racconto sulla difficoltà di interrompere quei legami ai quali si rimane aggrappati anche quando impediscono di andare avanti.
Cast e personaggi
Il film The Echo Chamber vede protagonisti Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. I tre interpreti danno volto ai personaggi che animano una storia costruita attorno alle conseguenze emotive dell'amore, della perdita e della dipendenza.
La relazione tra Leo e Anne rappresenta il nucleo del racconto: entrambi continuano a cercarsi mentre i confini tra bisogno dell'altro e volontà di controllarlo diventano progressivamente più sfumati. La presenza di Ava contribuisce invece a introdurre una dimensione legata alla memoria e alle tracce che le persone continuano a lasciare nella vita degli altri.
Produzione
The Echo Chamber è una coproduzione tra Italia e Belgio. La produzione italiana è affidata a Indigo Film, con Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori e Viola Prestieri, in collaborazione con Rai Cinema. Alla produzione partecipa inoltre la belga Versus Production, con Jacques-Henri Bronckart e Tatjana Kozar.
La sceneggiatura è firmata da Bernardo Bertolucci, Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi. Per Andrea Pallaoro si tratta della prima esperienza alla regia di un film tratto da una sceneggiatura che non ha ideato personalmente.
Venezia 83
The Echo Chamber è inserito nel Concorso di Venezia 83. La prima proiezione per il pubblico è prevista il 6 settembre alle 19.45 in Sala Grande, con una seconda proiezione alle 20 al PalaBiennale. Per gli accreditati sono previste ulteriori proiezioni il 6 settembre in Sala Grande e Sala Darsena e il 7 settembre al PalaBiennale.
La presenza nel concorso veneziano colloca il film all'interno della selezione competitiva della 83ª Mostra del Cinema, dove Pallaoro porta una storia costruita attorno a una relazione sentimentale e alle sue zone più ambigue.
Gli aspetti tecnici
La fotografia del film The Echo Chamber è firmata da Diego García, mentre il montaggio è curato da Paola Freddi. Gaspare De Pascali si occupa della scenografia e Antonella Cannarozzi dei costumi.
La colonna sonora è composta da Clément Ducol, mentre il suono è affidato a Guilhem Donzel.
Gli effetti visivi sono realizzati da Rodolfo Migliari e il trucco è curato da Valentina Iannuccilli. Il film ha una durata di 123 minuti ed è realizzato in inglese e italiano.
La riflessione di Andrea Pallaoro
Il regista considera la possibilità di lavorare su una sceneggiatura non concepita personalmente come un elemento che gli ha permesso di osservare da una prospettiva nuova temi già presenti nella sua ricerca cinematografica. Al centro ci sono soprattutto i confini difficili da percepire tra intimità e dipendenza, affetto e ossessione, cura e controllo.
"È la prima volta che dirigo un film tratto da una sceneggiatura che non ho ideato personalmente. Questa distanza mi ha consentito di avvicinarmi, in modo nuovo, a temi che mi affascinano da molto tempo: il fragile e spesso impercettibile confine tra intimità e dipendenza, affetto e ossessione, cura e controllo", spiega Palladoro.
"Al centro del film c’è una storia d’amore in cui l’amore è inseparabile dalla sofferenza – dove il dolore emotivo e il dolore fisico distorcono il modo in cui viene cercata l’intimità e la tenerezza può lentamente trasformarsi in controllo e possesso. Al di là della sua dimensione intima, il film affronta una condizione universale: il modo in cui spesso ci aggrappiamo proprio alle cose che ci impediscono di andare avanti. The Echo Chamber parla delle tracce che le persone lasciano le une nelle altre – ricordi, ferite, desideri, dipendenze – e del modo in cui le relazioni possono diventare spazi sia di rifugio sia di prigionia. I personaggi ripetono gli stessi schemi emotivi, alla ricerca di una connessione che al tempo stesso temono, manipolandosi a vicenda per evitare di confrontarsi con la propria solitudine", ha aggiunto il regista.
L'amore raccontato da The Echo Chamber non è separabile dalla sofferenza. Il dolore, sia emotivo sia fisico, finisce per deformare il modo in cui i protagonisti cercano la vicinanza e la tenerezza può gradualmente assumere i contorni del controllo e del possesso.
Memoria, solitudine e dipendenza
La vicenda raccontata nel film The Echo Chamber assume anche una dimensione più universale. Secondo Pallaoro, gli esseri umani possono arrivare ad aggrapparsi proprio a ciò che impedisce loro di proseguire il proprio cammino. Le relazioni diventano allora luoghi ambivalenti: possono offrire protezione e conforto, ma trasformarsi allo stesso tempo in vere e proprie prigioni.
Il film guarda inoltre alle tracce lasciate dalle persone le une nelle altre: ricordi, ferite, desideri e forme di dipendenza che continuano a sopravvivere anche quando una relazione sembra essere arrivata al termine. Leo e Anne sembrano così ripetere continuamente gli stessi meccanismi emotivi, cercando una connessione che desiderano ma dalla quale, nello stesso tempo, hanno paura.