The Echo Chamber, il film con Luca Marinelli in concorso a Venezia

Il regista considera la possibilità di lavorare su una sceneggiatura non concepita personalmente come un elemento che gli ha permesso di osservare da una prospettiva nuova temi già presenti nella sua ricerca cinematografica. Al centro ci sono soprattutto i confini difficili da percepire tra intimità e dipendenza, affetto e ossessione, cura e controllo.

"È la prima volta che dirigo un film tratto da una sceneggiatura che non ho ideato personalmente. Questa distanza mi ha consentito di avvicinarmi, in modo nuovo, a temi che mi affascinano da molto tempo: il fragile e spesso impercettibile confine tra intimità e dipendenza, affetto e ossessione, cura e controllo", spiega Palladoro.

"Al centro del film c’è una storia d’amore in cui l’amore è inseparabile dalla sofferenza – dove il dolore emotivo e il dolore fisico distorcono il modo in cui viene cercata l’intimità e la tenerezza può lentamente trasformarsi in controllo e possesso. Al di là della sua dimensione intima, il film affronta una condizione universale: il modo in cui spesso ci aggrappiamo proprio alle cose che ci impediscono di andare avanti. The Echo Chamber parla delle tracce che le persone lasciano le une nelle altre – ricordi, ferite, desideri, dipendenze – e del modo in cui le relazioni possono diventare spazi sia di rifugio sia di prigionia. I personaggi ripetono gli stessi schemi emotivi, alla ricerca di una connessione che al tempo stesso temono, manipolandosi a vicenda per evitare di confrontarsi con la propria solitudine", ha aggiunto il regista.

L'amore raccontato da The Echo Chamber non è separabile dalla sofferenza. Il dolore, sia emotivo sia fisico, finisce per deformare il modo in cui i protagonisti cercano la vicinanza e la tenerezza può gradualmente assumere i contorni del controllo e del possesso.

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