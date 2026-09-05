I greci, che avevano un dio per ogni piega dell’esistenza, ne coniarono uno persino per l’attimo propizio: si chiamava Kairòs, correva su talloni alati e portava un ciuffo sulla fronte e la nuca rasata, sicché lo si poteva ghermire soltanto mentre arrivava, mai dopo che era passato. D’altronde, ammonisce il vecchio adagio, l’occasione ha i capelli davanti.

Ecco, Succederà questa notte è un film popolato di uomini e donne che allungano la mano verso quel ciuffo con un battito di ritardo, condannati a rincorrere il momento giusto lungo un’intera vita. Non a caso il film porta in fronte, come un’epigrafe, una domanda che è già tutta la sua poetica: «Io ti aspetto, tutto il tempo che vuoi. Ma succederà prima o poi?».

Comincia tra la neve di Oslo, in una sauna, con due giovani corpi ancora annodati: lei, Thea, aspetta un figlio; lui, Matteo, ha diciannove anni e la faccia di chi non sa ancora che l’amore, come il Kairòs, va colto al volo. Quando la madre, una strepitosa Angela Finocchiaro, sentenzia che la ragazza è troppo giovane e inadatta a fare la madre e che è ora di trasferirsi a Roma, Thea replica con uno schiaffo e un rifiuto.

Sicché Nanni Moretti, tornato alla Mostra del Cinema di Venezia trentasette anni dopo Palombella rossa e stavolta in Concorso, sceglie il territorio più minato del cinema, la storia d’amore, e lo attraversa in punta di piedi, con Louis Garrel e Jasmine Trinca. Il film è in gara per il Leone d’Oro e nasce, come già Tre piani, dalla penna dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, stavolta dai racconti di Legami.