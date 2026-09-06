Red carpet Festival di Venezia, le pagelle ai look del 6 settembre

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Le star di Possible Love di Chang-dong Lee aprono la sfilata sul red carpet della domenica alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, giunta alla quinta giornata. In foto, in posa, con abiti da sera eleganti di velluto gli attori Jeon Do-yeon e Seol Kyeong-gu, entrambi nel cast principale della pellicola sudcoreana in Concorso. A Venezia è ancora estate, non tutti, però, lo avevano previsto. Scelte di stile coerenti con l'evento ma da rivedere. L'appuntamento coi fotografi si tiene nel primo pomeriggio. Voto: 6 (per entrambi).

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