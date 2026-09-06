Red carpet Festival di Venezia, le pagelle ai look del 6 settembre

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Il red carpet del Festival di Venezia 2026, le pagelle ai look del 6 settembre. FOTO

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©Getty

Domenica dedicata agli autori a Venezia - tra gli altri, Wenders, Besson, Archibugi - con la parte glamour affidata alle stelle delle pellicole in Concorso, tra cui spicca quella di Andrea Pallaoro "The Echo Chamber" con Susan Sarandon, Alicia Wikander e Luca Marinelli. Aprono le sfilate sotto i riflettori i protagonisti di "Possibile Love". Presenti anche Gael García Bernal, Ricky Martin e gli ospiti del Filming Italy Venice Award che si tiene in serata - IN AGGIORNAMENTO 

A cura di Vittoria Romagnuolo

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