Venezia 83, Greata Scarano con segno rosso: “È per il papà di Lorena"

Greta Scarano ha scelto di lanciare un messaggio contro la violenza di genere sul red carpet della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L'attrice e conduttrice della serata inaugurale si è presentata con un segno rosso sul volto tracciato con il rossetto. A margine dell'evento ha spiegato che il gesto nasce dalla volontà di esprimere solidarietà alle vittime e dall'impatto avuto dall'appello del padre di Lorena, la giovane uccisa dall'ex fidanzato
Un messaggio contro la violenza di genere ha segnato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia (DIRETTA - IL PROGRAMMA – TUTTI I FILM IN CONCORSO). Greta Scarano, conduttrice della serata inaugurale della manifestazione e attesa anche alla conduzione della cerimonia di chiusura, si è presentata davanti ai fotografi con un segno rosso sul viso tracciato con il rossetto.
L'attrice, in abito fucsia, ha spiegato il significato del gesto a margine del tappeto rosso.
Le parole dell'attrice
“Alla fine una foto è più forte di mille cose che io posso dire”, ha dichiarato Scarano.
“Non voglio trasformare questa Mostra nella mia tribuna politica personale, però quando ci si trova davanti a questo genere di cose non riesco a non fare niente. Mi sarebbe sembrato assurdo non fare un piccolissimo gesto... un gesto soprattutto di solidarietà. Di sorellanza, per dire che comunque non è possibile che succedano ancora queste cose”.
Il riferimento al caso di Lorena
Scarano ha spiegato che alla base della sua scelta c'è anche il recente appello del padre di Lorena, la giovane uccisa dall'ex fidanzato.
“Ho visto il video del padre ed è il motivo per cui ho fatto questa cosa principalmente. Non si può non fare niente, non si può sempre fare finta di niente, io non ce la faccio”.
L'attrice ha infine ribadito il significato del gesto: un'iniziativa per esprimere vicinanza alle vittime della violenza di genere.
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©Getty
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