Venezia 83, Greata Scarano con segno rosso: “È per il papà di Lorena"

Greta Scarano ha scelto di lanciare un messaggio contro la violenza di genere sul red carpet della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L'attrice e conduttrice della serata inaugurale si è presentata con un segno rosso sul volto tracciato con il rossetto. A margine dell'evento ha spiegato che il gesto nasce dalla volontà di esprimere solidarietà alle vittime e dall'impatto avuto dall'appello del padre di Lorena, la giovane uccisa dall'ex fidanzato