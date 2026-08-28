Il programma competitivo prende il via il 2 settembre con Ink di Danny Boyle. Il 3 settembre sono previsti Bucking Fastard di Werner Herzog e Wild Horse Nine di Martin McDonagh. Il giorno successivo arrivano 15/18 (A Place to Heal) di Cédric Kahn e Nelson San, Anata ha hito wo koroshimashitaka? (Mr. Nelson, Did You Kill People?) di Shinya Tsukamoto.

Il 5 settembre tocca a Primetime di Lance Oppenheim e a Succederà questa notte di Nanni Moretti. Il 6 settembre è la volta di Ga-neung-han Sa-rang (Possible Love) di Lee Chang-dong, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro e Kvinde Ukendt (Woman Unknown) di May el-Toukhy.

Il 7 settembre arriva L’estranea di Paolo Strippoli, mentre l’8 sono in programma Bunker di Florian Zeller e Company di Casey Affleck. Il 9 settembre comprende Dau di Ilya Khrzhanovsky, Un bon petit soldat di Stéphane Brizé e Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis.

Il 10 settembre sono previsti Un peu avant minuit di Nicolas Pariser e NAZA di Yuval Abraham e Rachel Szor. L’11 settembre arrivano Kami Nour (A Bit of Light) di Ali Asgari e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, completando il quintetto italiano in Concorso.