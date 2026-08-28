Mostra del Cinema di Venezia 2026, quando inizia e cosa sapere: la guidaCinema
Introduzione
Dal 2 al 12 settembre 2026 il Lido ospita l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, con un programma che alterna grandi produzioni internazionali, cinema d’autore e una significativa presenza italiana.
Il conto alla rovescia per il Festival di Venezia 2026 è dunque iniziato, già con il programma ufficiale annunciato dal Presidente Pietrangelo Buttafuoco e dal Direttore Alberto Barbera lo scorso 23 luglio. L’edizione di quest'anno riunisce produzioni hollywoodiane, cinema internazionale e opere d’autore, portando sul red carpet numerosi protagonisti del cinema contemporaneo.
Ad aprire la Mostra sarà Ink di Danny Boyle, tratto dall’omonima opera teatrale candidata ai Tony Award di James Graham, con Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy. La chiusura è invece affidata a Dio ride di Giovanni Veronesi, presentato Fuori Concorso.
Ecco di seguito le principali date, i titoli e gli ospiti della nuova edizione della Mostra del Cinema di Venezia.
Quello che devi sapere
Le star più attese sul red carpet
Tra i nomi internazionali attesi al Lido per la Mostra del Cinema di quest'anno spicca George Clooney, destinatario del Leone d’Oro alla carriera, insieme a Ellen Burstyn, che riceverà anch’essa il riconoscimento alla carriera. Venezia vedrà inoltre arrivare Russell Crowe, Gael Garcia Bernal, Liam e Noel Gallagher, John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Casey Affleck, Nick Nolte, Kate Mara, Rooney Mara e Orlando Bloom.
Tra gli altri protagonisti annunciati figurano Dakota Johnson, Mia Wasikowska, Penélope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano, Patrick Schwarzenegger, Louis Garrel, Vincent Lindon, Robert Pattinson, Alicia Vikander, Susan Sarandon, Kiefer Sutherland, Al Pacino, Sofia Boutella, Taika Waititi e Saoirse Ronan.
Il cinema italiano al centro della Mostra
La pattuglia italiana attraversa diverse sezioni del Festival. In Concorso sono presenti Nanni Moretti con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro con The Echo Chamber, Paolo Strippoli con L’estranea, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro e Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires.
Tra gli interpreti italiani attesi figurano Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea, Anna Foglietta, Alba Rohrwacher, Toni Servillo, Serena Rossi, Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini, Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Vanessa Scalera, Luca Marinelli, Chiara Mastroianni, Emanuela Fanelli, Pietro Castellitto, Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Matilda De Angelis, Eduardo Scarpetta e Nanni Moretti, presente anche come attore e regista di Succederà questa notte.
Le date del Concorso
Il programma competitivo prende il via il 2 settembre con Ink di Danny Boyle. Il 3 settembre sono previsti Bucking Fastard di Werner Herzog e Wild Horse Nine di Martin McDonagh. Il giorno successivo arrivano 15/18 (A Place to Heal) di Cédric Kahn e Nelson San, Anata ha hito wo koroshimashitaka? (Mr. Nelson, Did You Kill People?) di Shinya Tsukamoto.
Il 5 settembre tocca a Primetime di Lance Oppenheim e a Succederà questa notte di Nanni Moretti. Il 6 settembre è la volta di Ga-neung-han Sa-rang (Possible Love) di Lee Chang-dong, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro e Kvinde Ukendt (Woman Unknown) di May el-Toukhy.
Il 7 settembre arriva L’estranea di Paolo Strippoli, mentre l’8 sono in programma Bunker di Florian Zeller e Company di Casey Affleck. Il 9 settembre comprende Dau di Ilya Khrzhanovsky, Un bon petit soldat di Stéphane Brizé e Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis.
Il 10 settembre sono previsti Un peu avant minuit di Nicolas Pariser e NAZA di Yuval Abraham e Rachel Szor. L’11 settembre arrivano Kami Nour (A Bit of Light) di Ali Asgari e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, completando il quintetto italiano in Concorso.
Il Fuori Concorso e il film di chiusura
Anche il Fuori Concorso presenta una forte componente italiana. Tra i titoli figurano Nessun dolore di Gianni Amelio, Scherzetto di Mario Martone e Dio ride di Giovanni Veronesi, quest’ultimo scelto come film di chiusura dell’83ª Mostra il 12 settembre.
La sezione Non fiction comprende invece, tra gli altri, Imperium di Sergei Loznitsa, coproduzione che coinvolge l’Italia, Holy Wood Dust di Victor Kossakovsky, Be Brave di Francesco Carrozzini e What Love Builds di Russell Crowe.
Orizzonti, Venezia Spotlight e le altre sezioni
Orizzonti si apre il 2 settembre con La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, coproduzione Italia-Germania. Nella stessa sezione trovano spazio La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini, I figli della scimmia di Tommaso Landucci, Eklipse di Manuel Wetscher e Una storia di Anna Foglietta.
Venezia Spotlight propone invece Serpenti di Roberto De Paolis Maino, in programma il 5 settembre, mentre Biennale College Cinema comprende Demetra in esilio di Maria Giovanna Cicciari.
Nelle sezioni autonome e parallele trovano inoltre spazio la Settimana internazionale della critica, con Il grande Giaffa di Marco Santi come film d’apertura e Rider di Roan Johnson e Davide Pavanello come film di chiusura, e le Giornate degli autori, dove è in concorso Balcanica di Nicola Sorcinelli.
Il programma italiano si completa con numerosi altri appuntamenti, tra cui Peccato di Valerio Vestoso nella sezione Serie, Joie de vivre (Parte 1 & Parte 2) di Luca Guadagnino, Juso per ferie di Karen Di Porto, Nino - Un film su Nino Rota di Walter Fasano, oltre agli eventi speciali Il primo della classe di Andrea Ricciotti, Dai nostri inviati. La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia 2001-2012 di G. Giannotti, E. Salvatori, N. Berardi e Il desiderio di essere inutile – Hugo a Venezia di Stefano Knuchel.
Tra i restauri di Venezia Classici figurano infine Col cuore in gola di Tinto Brass, Viaggio in Italia di Roberto Rossellini, La lunga notte del '43 di Florestano Vancini, Brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola e Lo zio di Brooklyn di Daniele Ciprì e Franco Maresco.