Cars - Motori ruggenti, tutto sul film d'animazione che torna in sala

Cars - Motori ruggenti, trama e cast del film d'animazione che torna in sala per i 20 anniCinema
Introduzione
A vent’anni dal debutto cinematografico, Cars: Motori Ruggenti torna al cinema in Italia. Il film Disney e Pixar sarà proiettato nuovamente nelle sale a partire da oggi, giovedì 17 settembre 2026, offrendo al pubblico l’occasione di ritrovare Saetta McQueen, Cricchetto e gli abitanti di Radiator Springs.
L’iniziativa fa parte delle celebrazioni internazionali dedicate al ventesimo anniversario del film, che ha dato vita a numerosi appuntamenti legati al mondo delle corse e dell’automobilismo.
Al centro della storia c’è Saetta McQueen, giovane auto da corsa determinata a vincere la Piston Cup. Durante la competizione finale in California, il protagonista deve affrontare due avversari molto diversi: Il Re, veterano pluricampione, e Chick Hicks, rivale disposto a tutto pur di conquistare il primo posto.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Cars, dalla trama al trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo).
Quello che devi sapere
La trama
Cars - Motori ruggenti segue Saetta McQueen, un’auto da corsa esordiente che sogna di vincere la prestigiosa Piston Cup. Convinto di poter contare soltanto sulle proprie capacità, durante il viaggio verso la gara si ritrova per errore nella cittadina di Radiator Springs. Costretto a fermarsi, entra in contatto con gli abitanti del luogo e con un mondo molto diverso da quello delle competizioni automobilistiche. L’esperienza lo porta a mettere in discussione le proprie priorità.
Il protagonista
Cars - Motori ruggenti ha come personaggio principale Saetta McQueen, una macchina da corsa rossa, veloce e competitiva. All’inizio della storia il giovane pilota è concentrato soprattutto sulla vittoria e sulla fama, ma il soggiorno a Radiator Springs lo mette di fronte a esperienze che non aveva mai considerato. Il suo percorso diventa così anche una storia di crescita personale.
Il cast vocale
Cars - Motori ruggenti presenta nella versione originale le voci di Owen Wilson, che interpreta Saetta McQueen, Bonnie Hunt, nel ruolo di Sally Carrera, Paul Newman, che presta la voce a Doc Hudson, e Larry the Cable Guy, interprete di Cricchetto. Nel cast vocale figurano inoltre Cheech Marin, Tony Shalhoub, Guido Quaroni, Richard Petty, George Carlin e Michael Keaton.
Radiator Springs
Cars - Motori ruggenti è ambientato in gran parte a Radiator Springs, una cittadina immaginaria della Route 66. Il luogo, un tempo attraversato da numerosi viaggiatori, è ormai lontano dai percorsi più frequentati. La comunità conserva però una forte identità e accoglie personaggi molto diversi tra loro, ciascuno con una propria storia e un ruolo preciso nella vita del paese.
Il regista
Cars - Motori ruggenti è diretto da John Lasseter e Joe Ranft. Lasseter, tra i principali protagonisti della storia della Pixar, costruisce un racconto capace di unire commedia, avventura e sentimento. Il film utilizza il mondo delle automobili per raccontare temi universali come l’ambizione, il cambiamento, il senso della comunità e l’importanza di fermarsi per comprendere ciò che conta davvero.
La produzione
Cars - Motori ruggenti è prodotto da Pixar Animation Studios e distribuito da Walt Disney Pictures. Il film appartiene al cinema d’animazione e combina personaggi antropomorfi, ambientazioni ispirate alla cultura automobilistica americana e una storia di formazione. La durata è di circa 117 minuti.
L’uscita al cinema per i 20 anni
Cars - Motori ruggenti torna al cinema dal 17 settembre 2026, in occasione del ventesimo anniversario dall'uscita originale, nel 2006. Il film propone un’avventura adatta a un pubblico familiare, con protagonisti memorabili, umorismo e una riflessione sul rapporto tra successo personale, amicizia e appartenenza a una comunità.