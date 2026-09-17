Cars - Motori ruggenti, tutto sul film d'animazione che torna in sala

Cars - Motori ruggenti ha come personaggio principale Saetta McQueen, una macchina da corsa rossa, veloce e competitiva. All’inizio della storia il giovane pilota è concentrato soprattutto sulla vittoria e sulla fama, ma il soggiorno a Radiator Springs lo mette di fronte a esperienze che non aveva mai considerato. Il suo percorso diventa così anche una storia di crescita personale.