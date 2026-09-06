Poi c’è Ava May. E c’è Susan Sarandon a darle voce, corpo e quella statura da icona che non ha più bisogno di essere dimostrata.

La sua presenza non funziona come una semplice colonna sonora, ma come una memoria frammentata e inquietante che ritorna in forme alterate, appunto come un’eco.

Le canzoni originali sono di Clément Ducol su testi di Émilie Gassin e alcune delle scene più suggestive sono proprio quelle tra Marinelli e Sarandon, soprattutto quando il film chiama in causa il celebre pensiero di Henry James da The Middle Years: lavoriamo nell’oscurità, facciamo ciò che possiamo, diamo ciò che abbiamo; il dubbio è la nostra passione e la nostra passione è il nostro compito.

Erano parole alle quali Bertolucci tornava durante il lavoro sulla sceneggiatura. E non è dettaglio da poco che nel film il processo di incisione di un disco sembri rispecchiare quello della creazione di un’opera cinematografica: prove, errori, ossessioni, tentativi di catturare qualcosa che, nel momento stesso in cui prende forma, sembra già sfuggire.

Ça va sans dire, il vero interrogativo che il lungometraggio sussurra è quasi metafisico: che cosa sia, in fondo, il contrario della musica.