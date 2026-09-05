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Suki Waterhouse, cantante e attrice, che si è distinta in numerosi lavori per il grande e il piccolo schermo (inclusa la miniserie Daisy Jones and the Six), è arrivata a Venezia in gran spolvero con un completo di Saint Laurent che ha messo in risalto la sua silhouette slanciata e ultra femminile. Il completo con la giacca e la gonna corta di merletto verde acqua è stato abbinato a scarpe col tacco e la punta affilata di vernice color ciliegia e collant velati. Voto: 9.5.

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