Red carpet Mostra Cinema di Venezia, le pagelle ai look di oggi, 5 settembre. FOTO
La quarta giornata della kermesse cinematografica è una delle più ricche di ospiti, nazionali e internazionali. I fan attendono dalle transenne il passaggio, in serata, dei fratelli Gallagher ma prima incontrano Robert Pattinson, protagonista di "Primetime", in Concorso, e i protagonisti della nuova pellicola di Nanni Moretti. I nostri voti alle scelte di moda sotto i riflettori - IN AGGIORNAMENTO
A cura di Vittoria Romagnuolo