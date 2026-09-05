Prima il serpente. Naturalmente.

Serpenti comincia con una grafica che richiama Snake, l’elementare e ipnotico videogioco del serpente che mangia, cresce e finisce per trasformare il proprio corpo in un ostacolo. La creatura digitale avanza sullo schermo, divora ciò che incontra e lascia emergere i titoli di testa, accompagnata da un soundtrack minimale e ossessivo.

Il serpente si mangia lo spazio. Come la colpa.

Subito dopo compare, in elegante carattere, il noto aforisma attribuito a Ennio Flaiano sulla situazione politica italiana, grave ma non seria. Una frase consumata dall’uso che qui, improvvisamente, riacquista tutta la propria ferocia. Perché in Serpenti la situazione è gravissima — un uomo ha ucciso sua moglie — e il mondo che dovrebbe occuparsene continua ostinatamente a comportarsi come se non lo fosse.

La macchina da presa attraversa quindi un corridoio ad arco. Compare un gatto. Poi un uomo intento a pulire con minuzia il pavimento. L’inquadratura è costruita secondo un’elegante prospettiva centrale, quasi una geometria della colpa; solo che l’uomo al centro di quel quadro è in calzoncini, maglietta e pantofole.

Ed è lui a pronunciare la prima vera frase del film: ha ucciso sua moglie.

La confessione è lunga, esitante, dolorosa. Non sa come sia successo, non sa perché lo abbia fatto. Racconta che lei era gentile, attenta, che cercava di non farlo sentire piccolo, che perfino litigare con lei era difficile. Mentre parla, la macchina da presa gli si avvicina lentamente con una carrellata centrale fino a consegnarlo a un primo piano.

A quel punto Serpenti ha già dichiarato quasi tutto: il delitto, il colpevole, il tono e persino la propria idea di cinema.

Non c’è un assassino da scoprire.

C’è un assassino che dovrà convincere gli altri di esserlo.