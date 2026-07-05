A un anno dal via del tour della reunion degli Oasis , è disponibile online il teaser del documentario Don't Look Back In Anger, presentato da Disney. Documenta l'inaspettato ritorno e il giro dei concerti dei fratelli Liam e Noel Gallagher che partendo da Cardiff, nel Galles, il 4 luglio del 2025 sono tornati a esibirsi insieme dopo 16 anni e diverse vicissitudini. "Sarà il caos", dice Liam alla fine del trailer. Il documentario, prodotto da Magna Studios e Sony Music Vision, è ideato dallo sceneggiatore, produttore e regista candidato ai Bafta e agli Oscar Steven Knight (Peaky Blinders, A Thousand Blows) e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace (Shut Up and Play the Hits, Meet Me in the Bathroom)

uno dei ritorni rock più attesi

Il film arriverà a settembre in una selezione di sale e in Imax prima di essere disponibile in esclusiva in streaming su Disney+ a livello internazionale e su Hulu e Disney+ negli Stati Uniti entro la fine dell'anno. "Don't Look Back In Anger" racconta la trionfale reunion Oasis Live '25, uno dei ritorni rock più attesi. Un racconto energico che cattura l'esperienza e le emozioni della band e dei fan in tutto il mondo con immagini esclusive delle prove, del backstage e del palco, oltre alle prime interviste congiunte di Noel e Liam dopo oltre 20 anni. Parallelamente al tour mondiale sold-out, il film esplora anche l'impatto emotivo di questo evento e il significato della loro musica per pubblico e generazioni in tutto il mondo. "Il tour mondiale degli Oasis ha unito generazioni, culture e Paesi, parlando di riconciliazione a un mondo frammentato - afferma Steven Knight - 'Don't Look Back In Anger' non è solo il tuo biglietto per lo spettacolo: è un pass backstage e un posto al tavolo quando Liam e Noel si siedono insieme per la prima volta dopo 15 anni e raccontano le cose come stanno e come sono state". Con un accesso senza precedenti e immagini mai viste prima, il film è una produzione Magna Studios, presentata da Sony Music Vision in associazione con Sony Music Entertainment Uk.