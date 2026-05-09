Il documentario sugli Oasis in arrivo al cinema e su Disney+

Il documentario racconta il tour di reunion di Liam e Noel Gallagher, “Oasis Live ’25”, uno dei ritorni rock ‘n’ roll più attesi dei nostri tempi. Attualmente senza titolo, è stato ideato dallo sceneggiatore, produttore e regista Steven Knight, e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace. Il film uscirà nelle sale IMAX® e nei cinema di tutto il mondo l’11 settembre e sarà disponibile in streaming su Disney+ a livello globale entro la fine dell’anno
Disney, magna studios e Sony Music Vision hanno annunciato un attesissimo documentario dedicato agli Oasis, la leggendaria band britannica. Presentato da Disney+, il film arriverà in alcune sale IMAX® e in alcuni cinema in tutto il mondo con una distribuzione limitata a partire dall’11 settembre, prima di debuttare in streaming in esclusiva su Disney+ a livello internazionale durante l’anno.
Il doc è attualmente senza titolo
Il documentario sugli Oasis, attualmente senza titolo, è stato ideato dallo sceneggiatore, produttore e regista Steven Knight, candidato ai BAFTA e agli Oscar, (Peaky Blinders, A Thousand Blows) e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace (Shut Up and Play the Hits, Meet Me in the Bathroom).
Nel video in testa a questo articolo, il video: "Oasis, Liam Gallagher su concerto Roma 2027"
dall’accesso alle prove, al backstage e al palco, oltre alle prime interviste congiunte di Noel e Liam da più di 25 anni
Il documentario racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher, “Oasis Live ’25”, uno dei ritorni rock ‘n’ roll più attesi dei nostri tempi. Il film è un resoconto esaltante di quello che è, senza dubbio, il più grande evento musicale del 2025, che cattura l’esperienza e le emozioni della band e dei suoi fan in tutto il mondo. La prospettiva unica include l’accesso alle prove, al backstage e al palco, oltre alle prime interviste congiunte di Noel e Liam da più di 25 anni. Accanto al tour mondiale tutto esaurito della band, il film esplora anche il profondo impatto emotivo di questo fenomenale momento culturale globale e ciò che la loro musica significa per il pubblico e le generazioni di tutto il mondo.
Steven Knight ha commentato: “Non vedo davvero l’ora che il mondo guardi questo film. Credo che riesca a cogliere lo spirito e l’emozione di un momento culturale globale e che renda giustizia all’arguzia e alla genialità di due persone eccezionali. Volevo raccontare la storia dei fratelli e della band, ma, cosa altrettanto importante, la storia dei fan le cui vite sono state toccate dalla loro musica e, a volte, cambiate per sempre. È anche la storia di come la musica e il cantautorato possano unire generazioni, culture, paesi e, in un’epoca di rancore e divisione, dare a tutti un motivo per sperare”.
“Occasioni come questa sono incredibilmente rare”, ha dichiarato Eric Schrier, President Direct-to-Consumer International Originals, Strategic Programming and Emerging Media. “Il film è una storia intima che parla di riconciliazione, del potere della musica e degli Oasis, uno dei gruppi musicali di maggior successo e più influenti di tutti i tempi. È un privilegio portare questo straordinario film sul grande schermo e agli abbonati Disney+ di tutto il mondo”.
Con un accesso senza precedenti e immagini mai viste prima, il film è una produzione di magna studios, presentata da Sony Music Vision in collaborazione con Sony Music Entertainment UK. Sam Bridger (Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now, New York: la rinascita del rock and roll) e Guy Heeley (Peaky Blinders: The Immortal Man) sono i produttori, mentre Kate Shepherd, Marisa Clifford, Tom Mackay, Krista Wegener, Isabel Davis e Tim O’Shea sono gli executive producer. A guidare il team creativo e tecnico ci sono anche i sound mixer premiati agli Oscar James Mather (Top Gun: Maverick, Belfast) e Tarn Willers (La zona d’interesse), insieme al direttore della fotografia Haris Zambarloukos (Belfast, Beetlejuice Beetlejuice).
Quando e dove uscirà
Ulteriori dettagli e la programmazione cinematografica saranno annunciati prossimamente. Il film arriverà l’11 settembre nei cinema IMAX e nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con una distribuzione cinematografica esclusiva presentata da Disney+, e poi, entro la fine dell’anno, sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ a livello internazionale.
Approfondimento
Oasis, Liam Gallagher su concerto a Roma 2027: "Senza dubbi". VIDEO
©Getty
Liam Gallagher degli Oasis compie 50 anni. La FOTOSTORIA
Dagli inizi a Manchester, dove è nato il 21 settembre del 1972, alla popolarità mondiale del gruppo con il fratello Noel. Poi la scissione, la nuova band, i Beady Eye, e infine la carriera da solista. In occasione del suo compleanno ripercorriamo alcuni momenti del percorso di vita di uno degli artisti più celebri nati nel Regno Unito, tra liti in famiglia e fama internazionale