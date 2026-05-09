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Il documentario sugli Oasis in arrivo al cinema e su Disney+

Musica
da DISNEY ITALIA

Il documentario racconta il tour di reunion di Liam e Noel Gallagher, “Oasis Live ’25”, uno dei ritorni rock ‘n’ roll più attesi dei nostri tempi. Attualmente senza titolo, è stato ideato dallo sceneggiatore, produttore e regista Steven Knight, e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace. Il film uscirà nelle sale IMAX® e nei cinema di tutto il mondo l’11 settembre e sarà disponibile in streaming su Disney+ a livello globale entro la fine dell’anno



Disney, magna studios e Sony Music Vision hanno annunciato un attesissimo documentario dedicato agli Oasis, la leggendaria band britannica. Presentato da Disney+, il film arriverà in alcune sale IMAX® e in alcuni cinema in tutto il mondo con una distribuzione limitata a partire dall’11 settembre, prima di debuttare in streaming in esclusiva su Disney+ a livello internazionale durante l’anno.

Il doc è attualmente senza titolo

Il documentario sugli Oasis, attualmente senza titolo, è stato ideato dallo sceneggiatore, produttore e regista Steven Knight, candidato ai BAFTA e agli Oscar, (Peaky BlindersA Thousand Blows) e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace (Shut Up and Play the HitsMeet Me in the Bathroom). 

 

Nel video in testa a questo articolo, il video: "Oasis, Liam Gallagher su concerto Roma 2027"

dall’accesso alle prove, al backstage e al palco, oltre alle prime interviste congiunte di Noel e Liam da più di 25 anni

Il documentario racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher, “Oasis Live ’25”, uno dei ritorni rock ‘n’ roll più attesi dei nostri tempi. Il film è un resoconto esaltante di quello che è, senza dubbio, il più grande evento musicale del 2025, che cattura l’esperienza e le emozioni della band e dei suoi fan in tutto il mondo. La prospettiva unica include l’accesso alle prove, al backstage e al palco, oltre alle prime interviste congiunte di Noel e Liam da più di 25 anni. Accanto al tour mondiale tutto esaurito della band, il film esplora anche il profondo impatto emotivo di questo fenomenale momento culturale globale e ciò che la loro musica significa per il pubblico e le generazioni di tutto il mondo.

 

Steven Knight ha commentato: “Non vedo davvero l’ora che il mondo guardi questo film. Credo che riesca a cogliere lo spirito e l’emozione di un momento culturale globale e che renda giustizia all’arguzia e alla genialità di due persone eccezionali. Volevo raccontare la storia dei fratelli e della band, ma, cosa altrettanto importante, la storia dei fan le cui vite sono state toccate dalla loro musica e, a volte, cambiate per sempre. È anche la storia di come la musica e il cantautorato possano unire generazioni, culture, paesi e, in un’epoca di rancore e divisione, dare a tutti un motivo per sperare”.

 

“Occasioni come questa sono incredibilmente rare”, ha dichiarato Eric Schrier, President Direct-to-Consumer International Originals, Strategic Programming and Emerging Media. “Il film è una storia intima che parla di riconciliazione, del potere della musica e degli Oasis, uno dei gruppi musicali di maggior successo e più influenti di tutti i tempi. È un privilegio portare questo straordinario film sul grande schermo e agli abbonati Disney+ di tutto il mondo”.

 

Con un accesso senza precedenti e immagini mai viste prima, il film è una produzione di magna studios, presentata da Sony Music Vision in collaborazione con Sony Music Entertainment UK. Sam Bridger (Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now, New York: la rinascita del rock and roll) e Guy Heeley (Peaky Blinders: The Immortal Man) sono i produttori, mentre Kate Shepherd, Marisa Clifford, Tom Mackay, Krista Wegener, Isabel Davis e Tim O’Shea sono gli executive producer. A guidare il team creativo e tecnico ci sono anche i sound mixer premiati agli Oscar James Mather (Top Gun: Maverick, Belfast) e Tarn Willers (La zona d’interesse), insieme al direttore della fotografia Haris Zambarloukos (Belfast, Beetlejuice Beetlejuice).

Quando e dove uscirà 

Ulteriori dettagli e la programmazione cinematografica saranno annunciati prossimamente. Il film arriverà l’11 settembre nei cinema IMAX e nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con una distribuzione cinematografica esclusiva presentata da Disney+, e poi, entro la fine dell’anno, sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ a livello internazionale.

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