Mara Sattei feat. Enrico Nigiotti, il brano Sabato sera

Mara Sattei feat. Enrico Nigiotti, testo e significato del brano Sabato sera che esce oggiMusica
La canzone, che esce per Epic Records, segna il primo incontro artistico in studio tra due voci tra le più riconoscibili del cantautorato italiano contemporaneo e accompagna il percorso che porterà la cantautrice verso il Club Tour 2026, il ritorno ai concerti dal vivo dopo un lungo periodo dedicato alla scrittura e alla lavorazione dell’album Che me ne faccio del tempo
Mara Sattei torna sulla scena musicale con Sabato sera, il nuovo singolo realizzato insieme a Enrico Nigiotti e pubblicato oggi - venerdì 29 maggio - per Epic Records (potete guardare il videoclip ufficiale, uscito nelle scorse ore, in fondo a questo articolo). Il brano segna il primo incontro artistico in studio tra due voci tra le più riconoscibili del cantautorato italiano contemporaneo e accompagna il percorso che porterà la cantautrice verso il Club Tour 2026, il ritorno ai concerti dal vivo dopo un lungo periodo dedicato alla scrittura e alla lavorazione dell’album Che me ne faccio del tempo.
L’atmosfera della canzone si allontana dai codici del classico tormentone estivo e sceglie invece un registro più intimo e malinconico. Al centro del racconto c’è una città notturna, Roma, attraversata in automobile da due persone che, pur essendosi allontanate, continuano a rincorrersi nei ricordi, nei luoghi condivisi e nelle abitudini rimaste sospese.
Scopriamo di seguito le parole e il significato tra le righe del brano Sabato sera.
Il testo integrale del brano Sabato sera
Da quando non ti vedo il mondo è un fine settimana senza il sabato sera
e sembrano tutti annoiati, con i cuori smontati come i motorini
E mi sento sobria, anche troppo sobria
e qua la solita storia
ti dimentico a metà
non essere tristi magari si impara
poi torni in testa e ti fissi come i quadri di casa
anche i vicini mi hanno chiesto se
se siamo ancora io e te
se è vero che non torneranno mai più le nostre urla
con tutto sto silenzio pure Roma è brutta
Allora sa che c’è
che è un disastro innamorarsi di te
ma sai che c’è, che adesso è tutto così in ordine
e anche inutile
E tu come stai, dove te ne vai
ti perdi dentro un sabato sera
tra i discorsi inciampati
tutti in fila coi bicchieri tipo manichini
ma ti conosco a memoria
ma so che sei da sola
siamo la solita storia anche se il tempo vola
facciamo finta di dimenticarci strada
solo per dire “ti va di ritornare a casa?”
Anche vicini mi hanno chiesto se
se siamo vivi io e te
se è vero che non torneranno mai più le nostre urla
con tutto sto silenzio Roma è brutta
allora che c’è
che è un disastro innamorarsi di te
ma sai che c’è che adesso è tutto così in ordine
e anche inutile
che è un disastro innamorarsi di te
ma sai che c’è
che adesso è tutto così in ordine, e anche inutile
Adesso un po’ mi mancano i tuoi guai
io rido senza di te
che in fondo ciò che è stato ci ritorna sempre
su questa pelle
allora sai che c’è
Che che bel disastro innamorarsi di te
ma sai che c’è
che adesso è tutto così in ordine, e anche inutile
che imparerai dagli altri a dimenticarti di me
ma un giorno in più senza te
mi sembra tutto troppo in ordine
e anche inutile
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Una collaborazione nata tra malinconia e strade notturne
Con Sabato sera, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti costruiscono un dialogo musicale che mette insieme due modalità differenti ma compatibili di raccontare i sentimenti. La canzone prende forma dentro uno scenario preciso: le strade di Roma percorse di notte, i semafori, i quartieri attraversati in silenzio e il peso emotivo di una relazione che non si è davvero conclusa, pur essendo ormai distante.
Il singolo arriva dopo quattro anni di lavoro creativo confluiti in Che me ne faccio del tempo e rappresenta una sorta di apertura simbolica verso una nuova fase artistica della cantautrice. La dimensione scelta non è quella luminosa e leggera dell’estate da cartolina, ma quella più fragile e vulnerabile che emerge quando le luci si spengono e restano soltanto il rumore dell’asfalto e i pensieri irrisolti.
La canzone si muove proprio in questo spazio emotivo intermedio: non racconta un amore felice, ma nemmeno una rottura definitiva. Descrive piuttosto quella condizione in cui due persone smettono di stare insieme senza riuscire davvero a lasciarsi andare.
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Il racconto di Mara Sattei
A spiegare la genesi del brano Sabato sera è la stessa Mara Sattei, che descrive sabato sera come una canzone pensata per accompagnare i viaggi in macchina durante la notte:
“Sabato sera è un brano nato per i viaggi in macchina di notte. Racconta di due persone che, dopo essersi allontanate, continuano a cercarsi tra le strade di Roma, ritrovando negli sguardi tutto l’amore che avevano lasciato indietro. Il pezzo attraversa un vero e proprio viaggio sulle montagne russe di emozioni contrastanti, con la speranza di potersi ritrovare ancora, in una corsa notturna senza meta. Da subito ho pensato che Enrico fosse perfetto su questo brano, sono sempre stata fan della sua scrittura. Poter lavorare insieme è stato per me un piacere ed un onore e ho scoperto non solo un grande artista ma anche una splendida persona.”
Nelle parole della cantautrice emerge il desiderio di raccontare un legame che continua a riaffiorare nei dettagli quotidiani, nei percorsi ripetuti e negli sguardi che riportano in superficie emozioni mai del tutto archiviate.
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L’ingresso di Enrico Nigiotti nel progetto
Anche Enrico Nigiotti ha raccontato il modo in cui è nato il suo coinvolgimento nel singolo Sabato sera. Il cantautore spiega di avere accolto immediatamente con entusiasmo la proposta di Mara Sattei e di avere lavorato alla propria strofa cercando la massima sincerità espressiva.
“Quando Mara mi ha chiamato per propormi di partecipare a questo brano, ho accettato subito con grande entusiasmo. Ci siamo trovati in studio e ho scritto la mia strofa cercando di entrare nel modo più sincero possibile dentro la canzone. Ho voluto portare anche la mia chitarra, perché ci tenevo a lasciare qualcosa di profondamente mio all’interno di questa collaborazione. Secondo me è uno di quei pezzi che ti fanno venire voglia di abbassare i finestrini, cantare a squarciagola e sentirti leggero, senza pensieri. Sono felice di aver collaborato con Mara, che considero una cantautrice di grande sensibilità.”
L’intervento di Enrico Nigiotti contribuisce a dare al brano una dimensione ancora più personale, grazie anche all’inserimento della chitarra, elemento che il cantautore ha voluto utilizzare per imprimere una traccia riconoscibile del proprio stile all’interno della collaborazione.
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Roma come sfondo emotivo del brano
Nel testo di Sabato sera, Roma assume un ruolo centrale non soltanto come ambientazione, ma come presenza emotiva che accompagna il racconto. La città appare svuotata e silenziosa, quasi trasformata dall’assenza della persona amata. Le immagini dei vicini che chiedono notizie della coppia, dei motorini, dei bicchieri allineati e dei dialoghi interrotti costruiscono una dimensione urbana malinconica e sospesa.
La canzone insiste sulla ripetizione delle abitudini e sul ritorno costante dei ricordi. Anche quando tutto sembra finalmente “in ordine”, quel nuovo equilibrio viene percepito come freddo e inutile. È proprio questa contraddizione a sostenere l’intero impianto emotivo del brano: il desiderio di andare avanti convive con l’incapacità di staccarsi completamente da ciò che è stato.
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I dettagli del singolo e il ritorno live
Sabato sera è pubblicato da Epic Records ed è disponibile da venerdì 29 maggio 2026. Il singolo rappresenta anche il passaggio che introduce ufficialmente il ritorno dal vivo di Mara Sattei.
La cantautrice ha infatti annunciato il Club Tour 2026, la prima tournée nei club delle principali città italiane dopo quattro anni trascorsi lavorando in studio a Che me ne faccio del tempo. Un nuovo capitolo artistico che prende avvio proprio da questa corsa notturna tra le strade di Roma, raccontata insieme a Enrico Nigiotti con uno sguardo intimo e disilluso.
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