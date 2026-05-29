Mara Sattei feat. Enrico Nigiotti, il brano Sabato sera

La canzone, che esce per Epic Records, segna il primo incontro artistico in studio tra due voci tra le più riconoscibili del cantautorato italiano contemporaneo e accompagna il percorso che porterà la cantautrice verso il Club Tour 2026, il ritorno ai concerti dal vivo dopo un lungo periodo dedicato alla scrittura e alla lavorazione dell’album Che me ne faccio del tempo

L’atmosfera della canzone si allontana dai codici del classico tormentone estivo e sceglie invece un registro più intimo e malinconico. Al centro del racconto c’è una città notturna, Roma, attraversata in automobile da due persone che, pur essendosi allontanate, continuano a rincorrersi nei ricordi, nei luoghi condivisi e nelle abitudini rimaste sospese.

Mara Sattei torna sulla scena musicale con Sabato sera, il nuovo singolo realizzato insieme a Enrico Nigiotti e pubblicato oggi - venerdì 29 maggio - per Epic Records (potete guardare il videoclip ufficiale, uscito nelle scorse ore, in fondo a questo articolo). Il brano segna il primo incontro artistico in studio tra due voci tra le più riconoscibili del cantautorato italiano contemporaneo e accompagna il percorso che porterà la cantautrice verso il Club Tour 2026, il ritorno ai concerti dal vivo dopo un lungo periodo dedicato alla scrittura e alla lavorazione dell’album Che me ne faccio del tempo.

Il testo integrale del brano Sabato sera

Da quando non ti vedo il mondo è un fine settimana senza il sabato sera

e sembrano tutti annoiati, con i cuori smontati come i motorini

E mi sento sobria, anche troppo sobria

e qua la solita storia

ti dimentico a metà

non essere tristi magari si impara

poi torni in testa e ti fissi come i quadri di casa

anche i vicini mi hanno chiesto se

se siamo ancora io e te

se è vero che non torneranno mai più le nostre urla

con tutto sto silenzio pure Roma è brutta

Allora sa che c’è

che è un disastro innamorarsi di te

ma sai che c’è, che adesso è tutto così in ordine

e anche inutile

E tu come stai, dove te ne vai

ti perdi dentro un sabato sera

tra i discorsi inciampati

tutti in fila coi bicchieri tipo manichini

ma ti conosco a memoria

ma so che sei da sola

siamo la solita storia anche se il tempo vola

facciamo finta di dimenticarci strada

solo per dire “ti va di ritornare a casa?”

Anche vicini mi hanno chiesto se

se siamo vivi io e te

se è vero che non torneranno mai più le nostre urla

con tutto sto silenzio Roma è brutta

allora che c’è

che è un disastro innamorarsi di te

ma sai che c’è che adesso è tutto così in ordine

e anche inutile

che è un disastro innamorarsi di te

ma sai che c’è

che adesso è tutto così in ordine, e anche inutile

Adesso un po’ mi mancano i tuoi guai

io rido senza di te

che in fondo ciò che è stato ci ritorna sempre

su questa pelle

allora sai che c’è

Che che bel disastro innamorarsi di te

ma sai che c’è

che adesso è tutto così in ordine, e anche inutile

che imparerai dagli altri a dimenticarti di me

ma un giorno in più senza te

mi sembra tutto troppo in ordine

e anche inutile