Chi è Mara Sattei, a Sanremo 2026 per la seconda volta con Le cose che non sai di me
La 76esima edizione del Festival Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio, vede in gara Mara Sattei per la prima volta nelle vesti di cantautrice
