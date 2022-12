Enrico Nigiotti diventa papà, la compagna incinta di due gemelli

L’annuncio di Enrico Nigiotti

approfondimento

Le “Notti di luna” di Enrico Nigiotti. L’intervista

Enrico Nigiotti ha conquistato ampia popolarità partecipando al programma tv Amici di Maria De Filippi. Si è fatto subito amare dal pubblico per la sua voce ma anche per la simpatia tutta toscana, che tradiva le sue origini livornesi. Ma c’è un altro elemento che ha fatto definitivamente entrare Nigiotti nel cuore dei telespettatori: la sua generosità. Pur di non sfidare la sua fidanzata del tempo, Elena D’Amario che oggi è una ballerina affermata in tutto il mondo, Nigiotti decise di rinunciare al suo posto per lasciarlo a lei, che ancora stava gareggiando per un contratto: “Io ho ricevuto un contratto, quest'altra persona non ha ancora un contratto da ballerina. Quindi io lascio il posto a lei, non voglio fare la sfida con lei. Per me deve essere così”. Sono passati anni da quando Nigiotti si fece notare per questo slancio di generosità ma il suo grande cuore nel tempo non è passato e ora potrà condividerlo, oltre che con la sua compagna, anche con i due bimbi che crescono in lei. “È tutto un conto alla rovescia verso di voi. Mentre crescete dentro mamma io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre! Non so cosa aspettarmi… Non so come sarà e non so come sarò… So solo che la parola “per sempre” avrà finalmente un vero significato. “Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno”. Maso e Duccio, ci si vede presto bimbi”.