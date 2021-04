Le “Notti di luna” di Enrico Nigiotti. L’intervista

Dopo alcune importanti esperienze televisive: nel 2015 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria “Giovani” con “Qualcosa da decidere” e nello stesso anno compone due brani per il film “La pazza gioia" per il regista pluripremiato Paolo Virzì , nel 2017 ha partecipato alle selezioni dell’undicesima edizione di X Factor con “L’amore è”, brano certificato doppio platino e che lo porta fino alla finale del programma. I testi e la musica di Enrico hanno attratto anche artisti di calibro internazionale come Gianna Nannini, Laura Pausini e Eros Ramazzotti , con i quali sono nate diverse collaborazioni.

Enrico Nigiotti, il nuovo singolo è "Notti di luna"

Qual è la storia di Notti di luna?

Ho realizzato un sogno che tenevo nel cassetto da molto tempo, quello di trasferirmi sull’isola di Capraia che in inverno conta circa 150 abitanti. Il via mi è stato dato sicuramente dal periodo di pandemia che tutti stiamo vivendo. È stata un’esperienza che mi ha ispirato molto, ho vissuto tante cose nuove come quella ad esempio di un dialogo profondo con la luna, che mi accompagnava dalla sera prima di andare a letto, alla mattina, quando mi svegliavo presto per andare in barca con i pescatori. Ho visto la luna sveglia e luminosa della mezzanotte, e quella stanca delle cinque e mezzo del mattino che sta per andare a dormire. È stato uno spettacolo naturale vedere ogni volta il cielo cambiare, da qui l’ispirazione di Notti di Luna, che è un dialogo tra l’uomo e la luna ma anche con sé stessi. Un’autoriflessione di quella che è la vita, di quello che sta succedendo a tutti noi da più di un anno.



Quanto ti ha cambiato l'esperienza da isolano?

Ha dato sicuramente un tocco di colore alla vita in bianco e nero che stiamo, per forza di cose, vivendo un po’ tutti in questo periodo. Capraia adesso la sento un po’ casa mia.



Ci anticipi qualcosa sul video di Notti di luna?

Il video è stato girato a Riomaggiore da Fabrizio Cestari, il mio regista di fiducia da Nonno Hollywood. Il video di Notti di Luna rende benissimo a livello di immagini quello che è la canzone, in un certo senso tutto torna.



Senti di aver portato valore, dopo questa esperienza, al tuo modo di comporre?

Credo di aver portato in aggiunta la pazienza di lavorare i testi. Notti di luna è un testo che ho scritto in maniera continuativa, proprio come si fa con un libro. Ho preso tante cose vissute e le ho messe insieme, con pazienza. Anche musicalmente, un valore aggiunto l’ho dato alla chitarra facendola sentire come un suono di accompagnamento al testo. In questo senso è stato bravo anche il produttore a capirmi.



La tua biografia è un elenco di successi e date. C’è stato un momento, negli ultimi anni, in cui hai trovato una svolta nella musica?

Mi sento come all’inizio, con una partenza però da un gradino più alto. Non ho grandi aspettative, amo vivermi le cose come vengono. La svolta per me è fare questo mestiere, in maniera del tutto serena, da circa tre anni. Mi impegnerò sempre a fare di più, a vivere di più, perché amo la musica e la rispetto.



Sono uscite già le date 2021. Cosa ci stai preparando?

Un nuovo modo di fare musica nei teatri. Prima di novembre però, probabilmente questa estate se verranno confermate le nuove direttive, riuscirò a fare delle date live. Vorrei organizzare un tour acustico perché ho visto che al pubblico piace molto l’intimità voce-chitarra.