Enrico Nigiotti, il nuovo singolo è "Notti di luna"

Il 33enne cantautore livornese, annuncia su Instagram l’uscita del suo nuovo singolo. Già disponibile in pre-order, “Notti di luna” sarà in tutti gli store musicali e nelle radio da venerdì 23 aprile

Lo abbiamo incrociato la prima volta sul palco di “ Amici di Maria de Filippi ” poi, ritrovato nella scuderia di Mara Maionchi nell’edizione numero undici di “ X-Factor ”, dove si aggiudica il terzo posto in competizione. Ora Enrico Nigiotti è pronto a tornare e mostrare tutta la sua verve con il nuovo singolo “ Notti di Luna ”, in uscita alla mezzanotte del prossimo venerdì 23 aprile .

Il significato racchiuso in “Notti di Luna”

Da sempre apprezzato per la sua immediatezza e franchezza di scrittura, Enrico Nigiotti è un cantautore di altri tempi, come tanti ce ne sono stati in Italia nel suo grande passato di tradizioni musicali. Nel suo sound ricercato, più volte l’artista ha dimostrato di preferire la dimensione acustica, presentandosi sempre con la sua inseparabile chitarra. È lui stesso ad annunciare il suo imminente ritorno, con queste parole su Instagram: “È passato un po’ di tempo...Il tempo giusto per vivermi da un’altra parte e raccontare altro”.

Con “Notti di Luna”, Nigiotti intende aprire a quella parte più riflessiva di sé che si discosta dal suo modo di fare istintivo e passionale che più volte abbiamo visto e apprezzato sul palco. “Notti di Luna” è un dialogo profondo tra l’uomo e la luna, che un po’ ricorda il “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, nella celeberrima opera di Giacomo Leopardi. Un dialogo interiore che l’artista ha composto e messo in musica nei mesi solitari e pensierosi della quarantena. Le parole profonde, supportate da una melodia intensa, ma allo stesso tempo dolce come il lento dondolio di una barca tra le onde. In un’immagine simbolica, i pensieri del cantautore volano verso la luna riflessa sulle acque del mare. A ispirarlo le giornate e le notti passate a Capraia, l’isolotto dell’arcipelago toscano per nulla lontano dalla sua terra natale.