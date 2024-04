Mara Sattei campiona le t.A.t.U. in Tempo (All the things she said)

Mara Sattei è pronta a lanciare il brano Tempo (All the things she said) contenente un campionamento del celebre brano delle t.A.T.u

Venerdì 19 aprile Mara Sattei pubblicherà il nuovo singolo Tempo (All the things she said) contenente un campionamento del brano del duo russo formato da Lena Katina e Julia Volkova attivo soprattutto nei primi anni 2000. L'artista ha offerto un’anteprima della canzone in un post su Instagram.

mara sattei, in uscita Tempo (All the things she said) Dopo una serie di indizi disseminati in alcuni post sul suo profilo social, la cantante ha annunciato l’uscita del nuovo brano Tempo (All the things she said) contenente il campionamento della canzone delle t.A.T.u. Il nuovo singolo dell’artista italiana arriverà venerdì 19 aprile. Nell’attesa, Mara Sattei ha condiviso un'anteprima acustica della canzone e un breve filmato apparentemente tratto dal suo videoclip ufficiale. approfondimento Mara Sattei, il nuovo singolo è Piango in Discoteca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da mara sattei (@mara.sattei) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Dopo gli ottimi riscontri dell’ultimo singolo Mare Aperto, Mara Sattei è pronta per il nuovo tormentone. Nel corso degli anni l’artista (FOTO) si è ritagliata un proprio posto nella scena musicale grazie a ricerca e originalità. Tra i suoi brani più famosi troviamo Piango in discoteca, Scusa e Duemilaminuti presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Tra le collaborazioni spicca La dolce vita con Fedez e Tananai. approfondimento Concerto 1 maggio Roma: Emma, Mara Sattei e Mr. Rain unici. LE PAGELLE

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Le t.A.T.u. sono state tra le coppie della scena pop più famose dei primi anni del terzo millennio. All the Things She Said ha portato il duo in vetta alle classifiche mondiali, tra i loro brani celebri anche Not Gonna Get Us e All About Us.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie