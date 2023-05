Concerto 1 maggio a Roma, le nostre pagelle. IN AGGIORNAMENTO

GINEVRA - VOTO 8

Il brano si intitola "Calamite" ed è quello che lei fa in Piazza San Giovanni, calamita l'attenzione con la sua musica anarchica, come il secondo pezzo che propone. La prima volta che l'ho intervistata era il luglio 2020 e aveva da poco pubblicato il suo primo album in italiano dopo "Ruins". Vista la padronanza con cui si mangia la piazza? Da Torino con stupore. E "con le mani in alto" ma non in segno di resa.



SERENDIPITY - VOTO 6/7

Allegri e scanzonati. Colorati e portatori di "Belle Epoque". Certo non è quella di monsieur Tolouse-Lautrec ma ha un suo fascino e un suo ritmo.



CILIARI - VOTO 7-

Ironico Domenico Tinelli con la sua "Giornata di M***a". Che almeno denota l'uscita dalla "Nebbia", che è il titolo del suo singolo d'esordio pubblicato al tramonto del 2020. Si chiama così perché il diminutivo Domi, che usano gli amici, si sposa bene con Ciliari...domiciliari!



UZI LVKE- VOTO 6

E' la voce della Roma Borgatara, di quella dove "Non Passa l'Aria" e occorre qualcuno che apre una fessura dove i refoli trovano libertà. Piacevole ma deja-vù tante volte il rapper con dj. E' comunque un bell'omaggio alle periferie.



HERMES - VOTO 5

Un po' dance un po' impalpabile. Al netto di questo ha vinto il contest "Sicurezza stradale in musica" per una guida responsabile ed è il motivo per cui è ospite del Concertone.



MILLE - VOTO 8

E' tutto tranne che una "Giovane Distratta". La conosco da tempo e ne ammiro la versatilità. E' una cantautrice e musicista ironica e istrionica che scrive di sentimenti, di donne, di libertà; le sue canzoni sono polaroid che creano ponti per fuggire dalle ansie quotidiane. Un volto quasi clownesco perfetto per un look dai colori tenui. La canzone è "Sbagliare Sbagliare" ma questo concetto a lei non appartiene.



ETTA - VOTO 5/6

Una urlatrice con "Mille Pare". Sa tenere bene il palco e scatenare il pubblico ma il punk che richiama era un'altra cosa. Tarantolata ma poco empatica.



STILL CHARLES - VOTO 5

Vale più o meno lo stesso ragionamento fatto per Etta. Sa padroneggiare il palco ma non racconta niente di nuovo.



MANINNI - VOTO 6

L'invito a inseguire i sogni lo rende un simpatico ruffiano e chissenefrega di quello che "Dicono". Tra i tre finalisti di 1MNEXT e quello che ha un abbrivio in più. Vi invito ad andare a vedere gli esclusi...



TROPEA - VOTO 6/7

Da X Factor a Piazza San Giovanni. Tra sex toys e Drag Queen ci accompagnano ad Asilo Republic. Un po' urlatori. Ma nell'insieme non male.



NAPOLEONE - VOTO 7-

"Porta Pacienca" è una bella canzone e lui regala un momento di grande musica. Fa pensare alla scuola cantautorale romana. Dedica ai camerieri, categoria spesso sfruttata e bistrattata, "Anna è Tornata".