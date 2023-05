Primo Maggio, Still Charles vincitore assoluto del contest 1MNEXT

Spettacolo

Il concerto del Primo Maggio a Roma è un appuntamento che si ripete ormai da più di 30 anni. Sul palco di piazza San Giovanni in Laterano , per l'evento organizzato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil , dal 1990 sono salite decine di artisti italiani e internazionali . È anche detto “ Concertone ”, perché inizia nel primo pomeriggio e termina di notte. Nel 2020 e nel 2021, a causa delle restrizioni anti-Covid, è cambiata la location, ma nel 2022 si è tornati in piazza. Ecco un riassunto delle scorse edizioni

Nel 2023 lo slogan della 33ª edizione “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” ha omaggiato la Costituzione italiana in occasione dei 75 anni dall’entrata in vigore e ha celebrato la Festa dei Lavoratori per sollecitare consapevolezza sui temi della vita sociale proprio a partire dal diritto-dovere del lavoro, con attenzione alle nuove generazioni. Per la sesta volta consecutiva la conduttrice è Ambra Angiolini, affiancata dall'attore e comico Fabrizio Biggio