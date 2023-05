Concerto del Primo Maggio a Roma: scaletta, cantanti e news. DIRETTA

Per il sesto anno consecutivo Ambra Angiolini (LE FOTO) alla guida del Concerto del Primo Maggio a Roma, al suo fianco l’attore e comico Fabrizio Biggio (LE FOTO). Piazza San Giovanni in Lateranno ospita l’appuntamento musicale che riunisce artisti italiani e internazionali per tantissime ore di musica, spettacolo, divertimento e riflessioni. ECCO IL PROGRAMMA