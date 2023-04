Geolier e la sua musica: “Napoli mi dà ispirazione ogni giorno”

L’amore per la sua città, che gli ha trasmesso i valori e che ogni giorno gli dà ispirazione. La vicinanza con i suoi fan, l’amore per la musica, il rispetto e la stima con gli artisti con cui sceglie di collaborare. I quattro sold out al Palapartenope, un sogno da cui tutto sta partendo. Perché Geolier è un cantautore che sogna in grande, ed è giusto così: perché ha tutte le carte in regola per farlo. L’abbiamo incontrato in occasione dei concerti a Napoli, ecco la nostra intervista

È bello sapere che ci sono artisti legati alla propria città e ai valori che essa sa trasmettere. Ma soprattutto che questa città è l’ispirazione di tutto. Parliamo di Napoli e di Geolier, una delle sue voci più rappresentative, giovani e di valori. Ci tengo a sottolineare questa parola, valori, proprio perché credo che nella contemporaneità che viviamo ce ne sia sempre più bisogno, anche se a volte ci si rende conto che spesso, proprio questi valori, si stanno lentamente perdendo. “A Napoli c’è chi ha valori, ma anche chi non li ha e li impara attraverso le canzoni, anche le mie”, mi racconta poco prima di salire sul palco di una delle quattro date sold out al Palapartenope, proprio nella sua Napoli. È felice Geolier, ma è anche una persona molto determinata che guarda già al futuro. Sono sogni, certo. Ma soprattutto obiettivi da raggiungere. Un’altra caratteristica che rende ancora più speciale la storia e il percorso di Emanuele - Geolier.

Quattro date a Napoli, sold out

Emanuele, quattro date nella tua città, sold out. Ma non solo qui. Tutta Italia ti ascolta e soprattutto ti apprezza come artista. Come ti senti?

Quattro palazzetti: riempiono la bocca solo a dirlo! Quattro palazzetti. In realtà io ne volevo fare solo uno, mi bastava. E io non mi accontento facilmente. Però quando ho visto la prima data riempirsi in niente, la seconda pure, la terza e la quarta ho detto: ah, che bello. Avrebbero voluto fare anche una quinta data, ma ho detto di no, perché l’anno prossimo faremo qualcosa di più grande, forse. (Se va tutto bene). Però è bellissimo: quando sali sul palco del Palapartenope, vedi la platea, le persone che cantano i tuoi pezzi: è bellissimo.

Non è la prima volta che canto davanti alla mia città: ho sempre sognato di fare il Palapartenope, poi c’è solo il Maradona. È molto più facile parlare a un popolo di napoletani che a un gruppo di milanesi o torinesi. Non è stato facile, ma allo stesso tempo volevo dare il massimo alla mia gente.

"A Napoli si vive di valori"

I tuoi testi raccontano la tua vita quotidiana, la tua città, il tuo orgoglio di essere napoletano. Ma soprattutto le tue radici, a cui sei ancorato. Credi che anche questi tuoi valori ti abbiano aiutato ad essere amato così tanto, vista la forte mancanza di valori oggi?

A Napoli si vive di valori, ma anche chi non li ha e li impara ascoltando i pezzi. Quello che mi ha portato più vicino alle persone è stato proprio il mio comportamento, il mio non essere distante. Il mio non stare al di sopra, ma stare accanto alle persone. Quello che mi lega alla mia città. I fan se mi fermano per strada prima mi fanno delle domande su come vivo la vita in generale, poi mi chiedono la foto.

Napoli è tutto. Napoli è la base del rap, Napoli sono le rime che faccio nei pezzi, Napoli sono i fan e gli haters. Napoli è tutto, mi dà ispirazione ogni giorno. E tutto quello che faccio è per Napoli. Forse, se fossi nato in un’altra città, non sarei stato così “patriottico”, essendo nato qui sento questa responsabilità di rappresentare la mia città e il napoletano in Europa e chissà, poi vedremo dopo.