Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Geolier ha lanciato ufficialmente il suo nuovo video della canzone Come Vuoi che fa parte dell’album Il Coraggio dei bambini. Uscito appena due settimane fa, quest’ultimo ha già ricevuto il certificato di disco di platino per oltre 50.000 copie vendute. L’artista ha già ottenuto vari riconoscimenti per la sua musica, come il disco d’oro per Monday e vari sold out per la serie di live che lo vedranno presentare l’ultimo disco dal vivo a Milano e Napoli con dei concerti imperdibili per i fan. Attualmente le date confermate per gustarsi lo spettacolo con il 12 aprile a Milano, il 18, 19 e 20 aprile a Napoli.