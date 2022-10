Lazza e Geolier, il video criptico suggerisce una nuova collaborazione

“Chiagne” potrebbe essere il nuovo brano di coppia di Lazza e Geolier, che forse anticipa un album Condividi

Sembra ci siano in corso importanti movimenti nel mondo della musica rap e trap italiana. I fan di Lazza e Geolier sono in fibrillazione per quella che sembra essere la collaborazione più attesa dell'anno. Loro sono due dei rapper che stanno riscontrando maggiore successo di pubblico negli ultimi mesi e la collaborazione sull'asse Milano-Napoli potrebbe aprire a importanti scenari anche per l'immediato futuro. Che i due abbiano in serbo una collaborazione non sembra essere più un mistero e a conferma di questo ci sono due video, pubblicati nei profili dei due rapper, che teaserano una clip. Impossibile avere maggiori informazioni ma il fatto che entrambi abbiano scritto "chiagne" lascia ben pochi dubbi.

La collaborazione tra Lazza e Geolier: cosa c’è dietro leggi anche Lazza, il suo Sirio è l'album dei record Considerando che, ormai, i social network sono diventati il megafono che amplifica e diffonde le note stampa e anticipa i nuovi progetti, non c’è dubbio alcuno che tra Lazza e Geolier ci sia qualcosa che bolle in pentola. Che si tratti di una sola canzone o di un intero album non è dato saperlo al momento, anche se, secondo le interpretazioni di alcuni, potrebbe esserci in ballo qualcosa di più importante di un solo brano. E un indizio di questo potrebbe essere nascosto nelle parole di Federico Cirillo, label director di Island Records, per Lazza potrebbero esserci a breve delle novità. Pare sia in cantiere una release a sorpresa e lo stesso vale per Geolier. E se le due cose coincidessero? È ancora presto per dirlo ma gli indizi ci sono tutti. Nelle prossime settimane ci dovrebbero essere maggiori riscontri e, soprattutto, maggiori dettagli sulla possibile collaborazione in corso.

Il sodalizio artistico prosegue vedi anche Chi è Geolier, fenomeno della scena rap napoletana Quel che è certo è che, al di là dell’album che i due avrebbero in cantiere insieme, del quale non ci sono al momento né conferme e né smentite, il brano insieme sembra essere certezza assodata. Non certo una novità per i due giovani rapper, che negli ultimi tempi hanno spesso collaborato a progetti in comune, che hanno anche avuto un notevole successo. In pochi anni, infatti, se “Chiagne” dovesse realmente essere il nuovo brano di coppia, sarebbe il quarto per i due rapper. L’asse Milano-Napoli sembra funzionare molto bene per i due rapper, che hanno alle spalle già tre brani che hanno registrato numeri altissimi nello streaming virtuale, a conferma che la nuova musica in Italia c’è e ci sono tanti volenterosi pronti a farla.