Piero Pelù al Concertone del Primo Maggio

Piero Pelù , il frontman dei Litfiba, conferma la sua partecipazione al Concertone del Primo Maggio come da tradizione, oramai. Anche quest’anno, quindi, il rocker toscano salirà sul palco dell’evento promosso da Cgil, Cisl, Uil, regalando al pubblico proveniente da tutta Italia un’esibizione piena di energia. L’ennesima riprova che il ragazzaccio del rock italiano non abbandona le tradizioni.

Pelù e Alborosie al Primo Maggio

“Ragazzacc*, si torna al Concertone del Primo Maggio di Roma! Sarà un assaggio del Tour Live Estremo 2023, che dal 7 luglio porterà me e i Bandidos a spargere tanta energia e tanto rock per la Penisola! Appuntamento in Piazza San Giovanni a Roma, dove per la prima volta io e Alborosie presenteremo dal vivo MUSICA LIBERA, fuori questo venerdì!”. Così Piero Pelù annuncia la sua partecipazione al Concertone, anticipando che l’1 maggio sarà l’occasione perfetta per suonare dal vivo Musica Libera, il nuovo singolo disponibile dal prossimo 21 aprile.

Con l’occasione, il rocker toscano torna a calcare i palchi della scena musicale italiana dopo che sono trascorsi ben tre anni dall’uscita dell’album Pugili fragili, che conteneva il brano che il cantante portò al Festival di Sanremo 2020, Gigante. Un ritorno in grande stile, considerando che Pelù salirà sul palco del concertone con la star internazionale del reggae Alborosie per eseguire dal vivo il singolo in uscita nei prossimi giorni. Un duetto che, senza dubbio, infiammerà il palco di Roma.