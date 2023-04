Concerto Primo Maggio, annunciati i primi cantanti

Da mercoledì 12 aprile ha iniziato a prendere forma la lineup del Concertone che si terrà in Piazza San Giovanni a Roma, trasmesso in radio e televisione (con le dirette su RAI 3, Rai Radio2 e Rai Play). L'ospite internazionale di quest'anno sarà la cantautrice norvegese Aurora (che vanta miliardi di stream), il cui singolo “Cure For Me" è la colonna sonora del video teaser del Primo Maggio Roma. Da Ariete a i Coma_Cose, scopriamo tutti i primi nomi annunciati

Mancano ormai solo due settimane all'appuntamento musicale più atteso della primavera, il Concerto Primo Maggio. Si terrà in Piazza San Giovanni a Roma e sarà come sempre trasmesso in radio e televisione (con le dirette su RAI 3, Rai Radio2 e Rai Play), promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany.

Già da mercoledì 12 aprile ha iniziato a prendere forma la lineup del "Concertone" per antonomasia.

L'ospite internazionale di quest'anno sarà la giovane cantautrice norvegese (che vanta miliardi di stream) Aurora, il cui singolo Cure For Me è la colonna sonora del video teaser del Primo Maggio Roma. Tanti nomi del panorama musicale nostrano si daranno appuntamento sul prestigioso palco targato Capitale, da Ariete a i Coma_Cose. Scopriamo assieme tutto quello che si sa finora del Concerto Primo Maggio.



Aurora è l’ospite internazionale Per l'edizione 2023 del Concerto Primo Maggio, l'ospite internazionale è Aurora. Giovanissima e proveniente dalla Norvegia, questa ragazza ha già un folto seguito.

Si è fatta conoscere con la cover del brano degli Oasis Half the World Away. Quando aveva solamente 12 anni ha composto Runaway, da lei publicato poi nel 2016. Proprio Runaway l’ha consacrata al successo, con oltre 300 milioni di visite giornaliere su TikTok. Attualmente si parla per lei di più di 4 milioni e mezzo di follower su TikTok e oltre 5 milioni di iscritti sul canale YouTube. Numeri davvero impressionanti.

I primi musicisti annunciati Tra i primissimi nomi che sono stati annunciati in queste ore ci sono Ariete e i Coma_Cose.

La prima è la giovane cantautrice assurta a simbolo della Generazione Z, mentre i Coma_Cose sono il duo formato da California e Fausto Lama, coppia sia professionale che sentimentale. Questo duo mescola poesia cantautorale, sonorità urban e tematiche attuali, restituendo una miscela esplosiva di arte musicale innovativa e ipnotizzante.

Anche Mr. Rain e Matteo Paolillo di "Mare fuori" in cartellone In queste ore sul canale Instagram ufficiale di PrimoMaggioRoma è stata annunciata anche la presenza di Mr. Rain. "Sarà dei nostri a #1M2023 @mrrainofficial rapper e produttore sensibile con all’attivo 13 dischi di Platino e 5 Oro!", si legge nella didascalia a corredo della foto che annuncia la presenza del musicista. Presente anche Matteo Paolillo, attore e cantautore che canta la sigla e diversi brani della colonna sonora della serie-fenomeno di Rai Fiction Mare Fuori, con due dischi d'oro e 2 dischi di platino all'attivo.

I canali social del Primo Maggio annunceranno man mano tutti i protagonisti del concerto In queste due settimane che ci separano dal Concerto Primo Maggio, saranno i canali social ufficiali (Instagram - Facebook - Twitter - TikTok) i mezzi a cui spetterà l'onore di annunciare man mano tutti i protagonisti dell'attesissimo evento.

Il concept Generazione #1M2023 La lineup del Concertone 2023 si sviluppa attorno al concept "Generazione #1M2023”. Parliamo di un palco sempre innovativo, cartina di tornasole del panorama musicale del nostro Paese.

Anche per questa edizione 2023 il Concerto Primo Maggio si confermerà quindi un palco transgenerazionale e avanguardistico, importantissimo in quanto bacino da cui attingere per alimentare interessi e tendenze musicali, oltre a far conoscere al grande pubblico nuove generazioni di artisti. E come ogni volta, la musica offerta da questo prestigioso palco si fonderà con tematiche sociali, veicolate sia dai musicisti sia dai vari ospiti che si alterneranno durante la giornata.

La fase finale del contest 1MNEXT 2023 È attualmente in corso la fase finale del contest 1MNEXT 2023 del Concerto del Primo Maggio. Tra gli oltre mille iscritti, verranno premiati i migliori tre artisti emergenti, ai quali verrà offerta la possibilità di esibirsi in diretta televisiva sul palco di Piazza San Giovanni.

Venerdì 7 aprile sono stati svelati i 12 semi-finalisti di 1MNEXT 2023, selezionati attraverso il voto della Giuria di Qualità e Giuria popolare web. Solo tre di loro si esibiranno dal vivo sul palco del Concertone, scelti tra i seguenti semi-finalisti: Babele (Milano); Chiara Turco (Torricella - TA); Danu (Castelfiorentino - FI); Etta (Napoli); Era (Bari); Leanò (Milano); Maninni (Bari); Moise (Milano); Plastic Haze (Roma); Still Charles (Civitanova Marche - MC; Versailles (Milano); Wepro (Tricase - LE).

I voti assegnati ai progetti finalisti, dalla Giuria di Qualità e dal pubblico attraverso il web, sono pubblici e consultabili sul sito 1mnext.primomaggio.net.

La finale del contest sarà live, attesa per il 24 aprile a Roma I 3 vincitori che saliranno sul palco del Concertone saranno selezionati durante la finale live del 24 aprile a Roma, attraverso il voto della Giuria di Qualità composta dai seguenti nomi: Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria); Anna Rampinelli (Senior PM Warner Music Italy); Irma Ciccarelli (Rockol); Lucia Stacchiotti (iCompany) ed Enrico Capuano (Cantautore). La finale si svolgerà a porte chiuse. Il vincitore assoluto del contest sarà proclamato durante il Concertone del Primo Maggio.