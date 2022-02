Ecco “Specchio” , il primo album di Ariete: undici tracce in cui la giovane cantautrice si racconta, con la consapevolezza e la sincerità che da sempre la contraddistinguono. Un album-manifesto, in cui la Generazione Z, di cui Ariete è la portavoce, si rispecchia. Ma non solo: Ariete, nella semplicità dei suoi 19 anni, sa parlare anche ai "grandi"

Ariete attraverso lo Specchio

Ariete è più consapevole e matura, ma non ha paura di mettersi a nudo attraverso la sua musica. E di guardarsi allo Specchio, un disco in cui racconta la sua vita, caratterizzata da momenti belli ma anche fragili. C'è la voglia di tornare indietro e fermare il tempo, ma anche il desiderio di descrivere debolezza e ricordi. Tutto attraverso il suo, personalissimo suono: una voce delicata ma estremamente incisiva. In Specchio, Ariete ha collaborato anche con due artisti che stanno segnando la scena contemporanea: Madame e Franco126 che come Ariete, nella loro delicatezza, attraverso la musica raccontano storie importanti e mandano messaggi importanti.

La tracklist