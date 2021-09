Ariete: la musica unisce e, con la mia, racconto più generazioni

Le sue canzoni sono nate online, in piena pandemia. Ma dopo tanto seguito sui social, Ariete ha assaporato la gioia dei palchi, di un tour estivo e l'affetto dei suoi fan, presenti a tutte le date, sempre sold out. "È bello vedere che chi ti ha apprezzato online ora lo fa dal vivo. L'obiettivo della musica è unire: attraverso la mia, racconto tante e diverse generazioni. Ed è bellissimo". L'abbiamo incontrata all'Arena di Verona, in occasione della sua live performance a "Aperol With Heroes – Together We Can"

Schietta, con le idee chiare e senza paura: se mi chiedessero tre caratteristiche per raccontare Ariete userei proprio queste. Aspetti non facili da trovare in molti giovani della sua generazione e credo che, ancor di più, questo la renda ancora più speciale. Arianna (suo nome di battesimo, ndr) è una giovanissima cantautrice che ha iniziato a raccontare la sua quotidianità e le sue passioni in musica durante la pandemia. Nonostante il momento difficile, però, è stata subito apprezzata da molti suoi coetanei (e non solo) che quest'estate, l'hanno finalmente conosciuta dal vivo durante un tour da tutto esaurito. Un'emozione molto forte per Arianna, che non ha paura di raccontarsi e di descrivere quello che vive. Ma soprattutto le permette di abbracciare più generazioni, sempre attarverso le sue note. Un'artista giovane solo per l'età anagrafica, ma già grande per il suo impegno nella musica e non solo. Una cantautrice dalla voce pacata ma molto incisiva, che ti resta in testa.

Arianna, partiamo dal tour estivo: com’è andato?

Benissimo, sono molto felice! Manca solo una data, quella di Roma, che di fatto è la mia città d’adozione e sono un po’ agitata. Ma sono veramente entusiasta di com’è andata quest’estate…Ammetto che è stato strano vedere gli spazi dove mi sono esibita pieni al massimo della capienza, non me l’aspettavo ed è stata una piacevolissima sorpresa. Guardando indietro, so di aver costruito la mia carriera online, seppur all’inizio: le mie prime canzoni sono state pubblicate a maggio 2020, in piena pandemia. E farsi conoscere sui social era una delle pochissime possibilità, una condizione obbligata, dovuta proprio alle esigenze del periodo. A qualche mese di distanza è stato strano ma molto bello vedere che le persone che mi avevano dato fiducia in rete l’hanno confermata venendo ai live. Non è sempre scontato: spesso il percepito social non corrisponde al pubblico che partecipa ai concerti. Nel mio caso, però, è andata meglio: sono proprio felice di aver visto così tanta gente dal vivo, gli stessi ragazzi che pochi mesi prima mi vedevano attraverso il computer.