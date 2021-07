Chi è Ariete, la cantante dello spot del Cornetto Algida 2021

È sua la firma su una delle canzoni più in voga del momento “L’ultima notte”, resa ancora più riconoscibile e virale per essere stata scelta come colonna sonora ufficiale dello spot Cornetto Algida per l’estate 2021. Arianna Del Ghiaccio, alias Ariete, si sta facendo conoscere nel panorama musicale italiano a suon di singoli di successo. Ecco chi è e quali sono le sue canzoni più famose Condividi:

Chi ama il mondo dei talent show televisivi, in particolare quelli a sfondo musicale, la riconoscerà sicuramente. Ariete, nome d’arte di Arianna Del Ghiaccio, è un giovane talento cantautorale già volto noto di “X-Factor” - che dal prossimo 16 settembre tornerà su Sky Uno – cui ha partecipato per la categoria “Under Donna” senza però mai accedere al concorso live. Ecco chi è l’artista ora nota al pubblico per aver firmato “L’ultima notte”, scelta come colonna sonora ufficiale dello spot televisivo e radiofonico di Cornetto Algida 2021, nonché per aver scritto e inciso una delle canzoni più in voga dell’estate.

Chi è Ariete, la biografia della cantante Ariete, il cui vero nome è Arianna Del Ghiaccio, è una giovanissima artista italiana classe 2002. Nata ad Anzio (RM), è stata lei stessa a raccontare il significato più profondo del suo nome d'arte, scelto proprio dopo la partecipazione ad "X-Factor", in segno di un nuovo inizio. Lo pseudonimo corrisponde al suo segno zodiacale, l'ariete, in cui si ritrova perfettamente per la determinazione e per il carattere forte e combattivo. Da sempre appassionata di musica, Ariete ha iniziato a suonare fin da bambina quando a soli otto anni ha imparato a pizzicare le corde della sua amata chitarra, prima di passare ai tasti di un pianoforte. Pochi anni dopo, si fa forte in lei l'esigenza di mettere in musica parole e pensieri per la testa, così Arianna inizia a dedicarsi alla scrittura dei suoi stessi brani. Solamente 17enne, ma forte del suo già grande talento, Arianna Del Ghiaccio si presenta ad "X-Factor 2019" nella categoria "Under Donna" dove non colpisce però il suo coach Sfera Ebbasta che non la fa accedere alla fase successiva al Bootcamp. Un'esperienza che Arianna reputa comunque come formativa e dalla quale esce ancora più convinta di ciò che vuole per il suo futuro: scrivere e suonare le sue canzoni per farle conoscere al grande pubblico, con o senza la visibilità di un talent show. È infatti a inizio del 2020 che la cantante torna sulla scena musicale italiana con il nome d'arte di Ariete, pubblicando dapprima il singolo "Quel Bar" (nel 2019, su YouTube), poi "01/12", venendo subito notata e scritturata dall'etichetta indipendente Bomba Dischi, che da quel momento sarà suo mentore ufficiale. Sempre il 2020 è l'anno in cui Ariete pubblica il suo primo EP dal titolo "Spazio" contenente alcuni tra i suoi singoli di maggior successo.