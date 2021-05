Summertime, dal 3 giugno arriva la seconda stagione: ecco il trailer

“Anche se può sembrare un brano spensierato, ‘L’ultima notte’ nasconde la nostalgia di un’estate che finisce”, racconta Ariete. “Mentre la scrivevo mi tornavano in mente la spiaggia, i faló con gli amici, le serate passate a bere e quella inevitabile tristezza che avverti quando tutto sta per finire.”

Nel teaser trailer le immagini sono scandite dall’inedito “ L’ultima notte ”, il brano firmato da Ariete e scritto appositamente per Summertime, da oggi disponibile in streaming su Spotify. La giovane cantautrice, presente nella colonna sonora con il suo stile autentico e diretto anche con i brani “ 18 anni ” e “ Solo te ”, è inoltre protagonista di un cameo all’interno della serie.

La seconda stagione di Summertime , la serie originale italiana Netflix prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios –, debutterà il prossimo 3 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Summertime 2, la trama della seconda stagione

Quante cose possono succedere in un anno? Molte, soprattutto quando si è giovani come i protagonisti di Summertime. L'estate è tornata, Summer, Edo e Sofia superano l'esame di maturità e fanno progetti per il futuro, Ale è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e una nuova vita sentimentale con Lola, mentre Dario è in cerca di una strada sua. Ognuno alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi. Ma questa estate parlerà soprattutto d’amore: il tormento e l'estasi di un sentimento che dall'essere sognato, desiderato e temuto diventa finalmente realtà e che, ancora una volta sulle note di un'emozionante colonna sonora, aprirà i cuori dei ragazzi a nuove sfide.