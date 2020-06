Summertime, i protagonisti della serie tv disegnano l'estate

Dal verso dei fenicotteri in amore a una sdraio, Ludovico Tersigni, Giovanni Maini, Amanda Campana, Coco Rebecca Edogamhe e Andrea Lattanzi sono i protagonisti del divertente video su YouTube

Summertime: il video con i protagonisti

Summertime, tutte le canzoni della serie tv

In attesa dell’arrivo della seconda stagione, confermata da Netflix, gli attori principali del cast si sono resi protagonisti di un filmato che ha molto divertito i fan, contando al momento più di 20.000 visualizzazioni su YouTube.

La serie, liberamente ispirata ai romanzi di Federico Moccia, vede protagonisti Ludovico Terisgni, Giovanni Maini, Amanda Campana, Coco Rebecca Edogamhe e Andrea Lattanzi, nei panni rispettivamente di Ale, Edo, Sofia, Summer e Dario.

I cinque attori hanno preso parte a un divertente gioco in streaming in cui hanno dovuto far indovinare oggetti e tante altre cose agli altri ragazzi: da una sdraio a un pedalò.