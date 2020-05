Summertime, confermata la stagione 2 della serie tv Netflix

Da settimane ormai si sottolinea la possibilità di una seconda stagione di “Summertime”, il teen drama ispirato liberamente al romanzo “Tre metri sopra il cielo”. Netflix trasmetterà la nuova stagione, come annunciato sui propri canali social. Una decisione quasi automatica, dato il successo riscosso dalla serie, in Italia come all’estero. Ecco quanto è possibile leggere nel post pubblicato: “Andiamo a festeggiare con un tuffo a bomba! Summertime tornerà prossimamente con una seconda stagione."

Un’ottima notizia per il mondo delle serie TV italiane, che continua a crescere, facendo sempre più gola all’estero. Basti pensare a prodotti come “Gomorra”, “Diavoli” e le due stagioni di Paolo Sorrentino, “The Young Pope” e “The New Pope”. Non resta dunque che attendere l’annuncio relativo alla data d’uscita dei nuovi episodi. Il pubblico potrebbe però dover attendere il 2021, data l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). La speranza è di girare in estate ma occorrerà comprendere come e quando riaprire i set.

Summertime, la trama

Nel caso in cui qualcuno non avesse ancora visto gli otto episodi di “Summertime”, ecco in breve la trama della serie italiana. Il tutto si svolge durante una caldissima estate a Cesenatico. L’amore travolge due giovanissimi, Summer e Alessandro, che conducono vite decisamente differenti, eppure non possono negare l’attrazione che provano, che in breve si tramuterà in un vero sentimento.

Lei è la figlia di un musicista che trascorre la propria vita in tour. È una ragazza molto seria, che deve lavorare in un albergo per poter aiutare economicamente sua madre. Lui è un campione di motociclismo che ha dovuto dire addio a quel mondo a causa di un incidente.

Ecco il cast: